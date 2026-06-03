Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo

El Gobierno de Líbano ha informado este miércoles de que el balance de víctimas a causa de ataques de Israel contra su territorio desde principios de marzo supera ya los 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril.

El Ministerio de Sanidad ha precisado en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA que los bombardeos del Ejército israelí han matado a 3.516 personas, incluidas 48 en las últimas 24 horas y mientras delegaciones de los dos países daban inicio en Washington a la cuarta ronda de negociaciones de paz tras el 2 de marzo.

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Desde entonces, los ataques de Israel contra territorio libanés han dejado además en ese país 10.674 heridos, 97 de ellos durante las últimas 24 horas.

Este mismo miércoles el Ejército israelí ha bombardeado el sur del país vecino, causando al menos siete víctimas mortales, entre ellas un paramédico, que suma a los 128 profesionales sanitarios fallecidos en ataques perpetrados por las tropas israelíes desde que retomaran la ofensiva y los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbolá.

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Por otra parte, el Ejército libanés ha anunciado en sus redes sociales la muerte de un militar identificado como Omar Jadr, de 22 años, tras ser alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas israelíes "mientras se desplazaba por la carretera" que conecta Nabatiyé-Kfar Tebnit", en el sur del país.