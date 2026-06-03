La UE condena los "inaceptables" ataques de Irán contra Bahréin y Kuwait y urge a la distensión

La Unión Europea ha manifestado este miércoles su "enérgica" condena a los "inaceptables" y "deliberados" ataques de Irán contra Bahréin y Kuwait, al tiempo que ha llamado a la distensión, después de que las fuerzas iraníes lanzaran ataques contra ambos países en represalia por los nuevos bombardeos de Estados Unidos, pese al cese de hostilidades pactado en abril.

"Estos ataques deliberados de Irán contra instalaciones civiles son inaceptables, constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y amenazan la seguridad y la estabilidad regionales", ha indicado la UE en un comunicado.

A renglón seguido, la Unión Europea ha hecho un llamamiento urgente a la distensión así como a la "plena aplicación" de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, texto fechado en el 11 de marzo de 2026 en el cual Naciones Unidas condena "en los términos más enérgicos" los ataques con misiles y drones lanzados por la República Islámica contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

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Concretamente, a través de dicha resolución, el órgano de seguridad exige a Teherán el cese "inmediato" de sus ataques contra países del Golfo, a la par que deplora los ataques a civiles mediante el bombardeo de zonas residenciales, aeropuertos, instalaciones energéticas e infraestructuras críticas, amén de agresiones contra buques mercantes en el estratégico estrecho de Ormuz.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos ataques y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos", ha finalizado el comunicado de la Unión Europea.

Cabe señalar que la Guardia Revolucionaria de Irán ha negado este mismo miércoles haber atacado el aeropuerto de Kuwait, acusando a su vez a Washington de ser responsable de los daños en las instalaciones por cuenta de la caída de los misiles interceptores Patriot, en el marco de la oleada de ataques de Teherán contra ese país del Golfo, que se ha saldado con una víctima mortal.

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