"La sensación en Europa es que China nos está timando", lamentan empresas europeas

Shanghái (China), 3 jun (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China, Jens Eskelund, afirmó hoy, ante el repunte de las tensiones comerciales entre Pekín y Bruselas, que "actualmente la sensación en Europa es que nos están timando", y recalcó que es "algo que debe cambiar".

Las palabras del representante de las empresas europeas llegan días después de que Pekín amenazase con represalias en caso de que Bruselas imponga restricciones "discriminatorias" después de que la Comisión Europea llamase a la unidad comunitaria frente al gigante asiático para "equilibrar" una relación comercial que ya "no es sostenible" y debatiese sobre las herramientas a utilizar.

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Durante una rueda de prensa en Shanghái (este), Eskelund empleó ese término para referirse a la coyuntura comercial entre China y los Veintisiete: "Lo que vemos claramente es que algo está desequilibrado. (...) Si el comercio genera valor negativo para una de las partes, la pregunta es: ¿por qué comerciar?".

"Europa no es proteccionista (...). Lo que queremos decir no es que deba haber un equilibrio comercial; lo consideramos una fantasía. Pero ambas partes deben reconocer que el acuerdo que ha funcionado tan bien para Europa y China estos últimos cincuenta años ya no funciona", afirmó el empresario danés.

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El jefe de la Cámara en Shanghái, Carlo D'Andrea, ahondó en esa cuestión: "La posición actual ya no es sostenible, especialmente porque China ya no solo viene con productos baratos sino que va a erosionar la parte del PIB donde las economías avanzadas eran especialmente fuertes: automóviles, químicos, manufactura de alta tecnología... y es algo que genera millones de trabajos en Europa".

Eskelund tiró de datos para respaldar su postura: "En el primer trimestre, las exportaciones chinas crecieron un 18 % hacia Europa, una economía de crecimiento cero. Las exportaciones europeas a China crecieron un 2 %, hacia una economía que creció un 5 %. Algo falla. Por cada contenedor que Europa exporta a China, importa cuatro".

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Esto, en su opinión, torna "desafortunada" la respuesta de China en forma de posibles represalias, en lugar de "mantener una conversación de adultos" y de "preguntarse por qué existen estas tensiones": "Quizá son un síntoma de algo que debemos solucionar antes de que las cosas vayan a peor. El debate debería ir por ahí".

Además, según Eskelund, las iniciativas europeas "no proponen mucho que China no aplique ya contra empresas extranjeras": "¿Cómo reaccionaría China si Europa copiase una por una las restricciones que las empresas extranjeras afrontan en China?", se preguntó.

A este respecto, D'Andrea agregó que, "durante muchos años, Europa fue muy ingenua" en su relación con China, a la que sirvió "un bufé de cinco estrellas", mientras que ahora las empresas chinas están empezando a sentir la "reciprocidad" en términos de marco normativo.

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En cualquier caso, Eskelund consideró que China, "en el fondo, comprende" las preocupaciones europeas, porque son las mismas que "forman la base de la política industrial" de Pekín, agregando que las amenazas de represalias responden más a una decisión "táctica".

"Nadie pone en duda que todos los gobiernos tienen la obligación de cuidar de sus ciudadanos. Europa necesita proteger su autonomía. (...) Con (las restricciones a) las tierras raras, hemos visto cuán vulnerable es Europa. Y demostró que, si Europa quiere ser realmente autónoma, debe resolver esas dependencias clave que, de otra forma, no le permitirían tomar decisiones independientes", explicó. EFE

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