Uruguay busca acelerar electrificación del transporte como pilar de su política energética

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Montevideo, 28 jul (EFE).- Uruguay reafirmó su compromiso con el desarrollo de la movilidad eléctrica y el fortalecimiento de la infraestructura de carga como pilares estratégicos de la segunda transición energética, en el marco del duodécimo Congreso LATAM Renovables, celebrado este martes en Montevideo.

Durante el foro, autoridades gubernamentales y del sector privado coincidieron en que la demanda eléctrica crece a nivel mundial impulsada por factores económicos y ambientales, y destacaron que la electrificación del transporte es un desafío prioritario para el país suramericano.

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La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la estrategia nacional se enfocó desde el inicio en generar confianza entre los usuarios hacia una tecnología que, años atrás, generaba dudas sobre autonomía, costos y experiencia de uso.

"Esa política dio resultados. Hoy la movilidad eléctrica dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más presente", afirmó Cardona.

Para respaldar este crecimiento, el Gobierno proyecta una expansión sostenida de la red de carga. Tras pasar de 300 cargadores públicos en 2024 a más de 500 en la actualidad, la meta es alcanzar los 600 puntos de carga en 2026 y llegar a 1.000 para finales de 2027.

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En paralelo, se promoverá la carga residencial mediante una campaña de información ciudadana y se buscará que más estaciones de servicio tradicionales incorporen esta infraestructura para transformarse en electrolineras.

Cardona también destacó el avance en la flota pública: el país ya superó su meta para 2025 al alcanzar los 276 autobuses eléctricos (entre urbanos, suburbanos y departamentales), lo que representa más del 15 % del total, y aspira a llegar al 20 % a fin de este año y al 50 % para 2030.

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A pesar de los avances, la penetración de los vehículos eléctricos en el parque automotor sigue siendo incipiente. Diego Oroño, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), advirtió que apenas dos de cada 100 vehículos que circulan en Uruguay son eléctricos.

Oroño pidió a las autoridades mantener incentivos con "previsibilidad", cuestionando decisiones como la incorporación del IMESI (Impuesto Específico Interno) a estos vehículos por generar "incertidumbre".

Asimismo, anunció el impulso de una mesa de infraestructura de carga, que comenzaría a funcionar en agosto, para coordinar las inversiones necesarias de cara a la próxima década.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, valoró la llegada de nuevas marcas al mercado local, lo que ha generado una reducción de costos para la población.

Ortuño subrayó, además, la necesidad de prepararse para el futuro desarrollo de un mercado secundario y el reciclaje de las baterías de estos automóviles, mediante la promulgación de normativas que fomenten el segundo uso y la investigación universitaria en tecnologías de almacenamiento. EFE

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