Los hutíes afirman haber obligado a dar la vuelta a un petrolero saudí tras lanzar misiles

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Saná, 28 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este martes haber obligado a dar la vuelta al petrolero saudí NCC Ghazal, contra el que lanzaron una andanada de misiles balísticos mientras navegaba por el mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que han impuesto los insurgentes contra Arabia Saudí.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií, aliado de Irán, efectuó "una operación militar que tuvo como objetivo el buque petrolero saudí NCC Ghazal", al que acusó de "infringir el embargo marítimo impuesto sobre el enemigo saudí".

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Según Sarea, los rebeldes lanzaron "un número de misiles balísticos" después de que el petrolero ignorara las llamadas de advertencia emitidas por los hutíes, y afirmó que el buque se vio obligado "a retroceder", aunque no especificó en qué punto del mar Rojo se encontraba.

El portavoz confirmó "la continuidad de la aplicación del bloqueo marítimo sobre Arabia Saudí", impuesto el pasado día 20 en el marco de una escalada en el Yemen iniciada una semana antes tras el bombardeo del aeropuerto internacional de Saná, una acción reivindicada por el Ejército yemení pero de la que los hutíes acusaron a Riad.

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Hasta el momento, Arabia Saudí no se ha pronunciado sobre este incidente y se desconoce si se han producido daños en el petrolero, que según varios portales de monitoreo marítimo estaba realizando un recorrido entre los puertos de Yanbu y Yeda, ambos en las costas saudíes del mar Rojo.

Los hutíes ya reivindicaron el pasado 23 de julio ataques contra otros dos petroleros saudíes, el Encelia y el Layla, en cumplimiento con el bloqueo, que ha hecho saltar las alarmas en Oriente Medio y en los mercados energéticos mundiales por las dificultades que tendrá ahora Riad de exportar su crudo.

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Este bloqueo, que los rebeldes afirman que solo afecta a Arabia Saudí, se suma a las disrupciones en el estrecho de Ormuz, por lo que el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen afirma que los hutíes están actuando en favor de Irán y no se trata de un nuevo episodio en la guerra en el país árabe.

Arabia Saudí interviene en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar contra los hutíes, y también ejerce desde entonces el control del espacio aéreo y marítimo del país árabe, algo que los insurgentes han denunciado desde hace más de una década. EFE

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