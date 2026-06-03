La presidenta de Cantabria recibe a la ministra de Energía de Chile

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recibido este miércoles en la sede del Gobierno regional a la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, aprovechando su presencia en la comunidad autónoma para participar en el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que se celebra a lo largo de esta semana en el Palacio de La Magdalena de Santander y tiene a Chile como país invitado.

Buruaga ha dado la bienvenida a Rincón y ha asegurado que su visita supone una "excelente oportunidad" para fortalecer las relaciones históricas con un "país amigo" con el que Cantabria mantiene importantes vínculos comerciales, ha informado el Gobierno regional.

Concretamente, en 2025 las exportaciones a Chile alcanzaron los 15 millones de euros, un 9,38% más que en 2024, y las importaciones ascendieron a 1,5 millones de euros, cifras que arrojan un saldo comercial positivo para la comunidad.

La presidenta y la ministra han intercambio experiencias en ámbitos como la economía azul, la energía, la transición digital y el desarrollo tecnológico entre dos territorios que, según ha destacado Buruaga, "comparten muchas similitudes, fortalezas y retos de futuro, y trabajan por la estabilidad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos".

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Además, ha informado a Rincón de que, del 5 al 9 de octubre, Sodercan tiene previsto organizar una misión comercial a este país y a Uruguay, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cantabria y la Cámara de Comercio Española en Chile.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo ha agradecido la visita de la ministra a Cantabria y, al mismo tiempo, la acogida a los cántabros afincados en Chile, agrupados muchos de ellos en la Casa de Cantabria en Valparaíso. Este centro regional, que tiene en la actualidad más de medio centenar de socios, ha recibido desde 2023 cerca de 30.000 euros de subvención del Gobierno cántabro para financiar actividades y gastos de funcionamiento.

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Por su parte, Ximena Rincón ha valorado la receptividad de Buruaga y la oportunidad de conocer la visión de Cantabria para hacer frente al "desafío" que representa la energía. "Sin energía no hay transformación de nada", ha dicho.

En el encuentro también han estado presentes el consejero de Industria y Comercio, Eduardo Arasti; el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, Daniel Castro; el responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía de Chile, Fernando Ortiz, y Rodrigo Biel, de la Embajada chilena en España.

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Ximena Rincón fue nombrada el 11 de marzo ministra de energía del Gobierno de Chile, que preside José Antonio Kast. Abogada por la Universidad de Chile, cuenta con una amplia trayectoria política en su país, donde también ha sido presidenta del Senado (2021-2022) y, previamente, ministra en el segundo gobierno de Michelle Bachellete: de la Secretaría General de la Presidencia (2014-2015) y de Trabajo y Previsión Social (2015-2016).

Su agenda en Cantabria ha comenzado a primera hora de la mañana con una conferencia en el IC2 titulada 'Chile, referente regional de políticas públicas de eficiencia energética y construcción sustentable. Por la tarde, la ministra participará en el cóctel organizado en su honor por la Fundación Chile-España en el Real Club Marítimo de Santander.

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