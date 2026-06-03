La Administración Trump no constituirá el fondo de compensación a víctimas de "instrumentalización" de la Justicia

La Administración de Donald Trump abandonará su plan de establecer el fondo de 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros) para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" de la Justicia en anteriores gobiernos que formaba parte del acuerdo de sobreseimiento entre el inquilino de la Casa Blanca y el fisco de Estados Unidos por la filtración de su declaración de impuestos a medios de comunicación por parte de un excontratista de la entidad actualmente encarcelado.

"No seguiremos adelante con el fondo. Punto", ha declarado el fiscal general interino, Todd Blanche, ante el comité de asignaciones de la Cámara de Representantes, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

Ante sus palabras, la representante demócrata Grace Meng (Nueva York) ha intentado aclarar que si el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el fondo "nunca". "Correcto", ha replicado el jefe en funciones del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la respuesta no ha satisfecho a la congresista, que se ha mostrado "preocupada" por que tal compromiso "no esté bajo juramento". "Quiero confiar en usted y creerle. Todos queremos, pero ponerlo por escrito resolvería este asunto", ha subrayado.

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No obstante, el fiscal ha evitado asumir tal premisa: "No me comprometo a hacer nada por escrito", ha contestado Blanche, que, pese a ello, ha indicado que lo considerará.

"El fondo aún no estaba constituido. No se habían nombrado comisionados. Ningún reclamante había presentado ninguna demanda. No se habían presentado reclamaciones. Así que, sí, no vamos a seguir adelante con el fondo", ha manifestado Blanche, alegando que, en consecuencia, "no hay nada que anular". "Creo que habrá una transcripción de lo que diga aquí, así que quedará por escrito", ha agregado.

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MANTENDRÁ LA PROHIBICIÓN AL FISCO DE INVESTIGAR A TRUMP

Por contra, ha advertido que su cartera no retiraría el memorando firmado por él mismo que "prohíbe y excluye para siempre" al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y a los fiscales revisar las declaraciones de impuestos pasadas del presidente Trump, de su familia y de sus empresas.

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"Nada ha cambiado al respecto", ha declarado el líder del Departamento de Justicia, que, además, ha negado que el documento "no otorga ningún tipo de inmunidad futura al presidente, a su familia ni a sus organizaciones".

A este respecto, Blanche ha alegado que "cada vez que el IRS llega a un acuerdo con un contribuyente individual o una empresa como parte del mismo, es habitual eliminar las auditorías pendientes". "No se trata de un documento a futuro", ha argumentado, rechazando así la acusación de la representante demócrata Rosa DeLauro (Maryland) de que su cartera "ha otorgado al presidente y a su familia una inmunidad fiscal de aproximadamente 100 millones de dólares", unos 86 millones de euros.

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