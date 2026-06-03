Kuwait suspende vuelos en el aeropuerto internacional tras ataque iraní que causó heridos

El Cairo, 3 jun (EFE).- Las autoridades kuwaitíes suspendieron este miércoles los vuelos en una de las terminales del aeropuerto Internacional de Kuwait tras un ataque iraní con drones que "causó heridos e importantes daños materiales", se informó oficialmente.

"Drones hostiles atacaron la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait, y provocaron daños materiales significativos en la terminal y heridas a varias personas que recibieron atención médica", dijo el portavoz del ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud al Atwan, en un comunicado. EFE

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