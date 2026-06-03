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Fútbol. Ayuntamiento da luz verde a emplazamientos para lanzaderas pedidas por el Real Madrid para votación del domingo

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El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a los emplazamientos para lanzaderas solicitados por el Real Madrid para las votaciones en Valdebebas con las que el club blanco elegirá a su presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde los Jardines de Sabatini.

Las elecciones coinciden con un fin de semana especialmente complicado en cuestiones de movilidad para Madrid con la visita del Papa León XIV. "El Real Madrid se ha dirigido a nosotros para solicitar emplazamientos de autobuses que puedan desplazar a los socios del Real Madrid y hacer que sea más accesible que se puedan acercar a Valdebebas a votar", ha explicado a la empresa.

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"Y nosotros, por supuesto, colaboramos con el Real Madrid y hemos establecido una serie de puntos como lanzaderas, que ya al Real Madrid le corresponde organizar y comunicar dónde", ha trasladado a la prensa.

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