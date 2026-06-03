EE.UU. propone aranceles por trabajo forzoso contra 60 países, entre ellos, México

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 10 % a bienes de México y otras 13 economías, y del 12,5 % a 46 países más, por importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

Ante ello México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar esta imposición de aranceles propuestos por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), apuntó ese martes en un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) de México.

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La dependencia indicó que este 2 de junio, la USTR hizo pública, como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo "trabajo forzoso", una propuesta para imponer medidas arancelarias adicionales a diversos países.

La medida propuesta, añadió la SE, "deriva de una investigación que señala la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones".

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Como resultado de dicha investigación, la USTR propone un incremento del 10 % a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.

Mientras que para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12,5 %.

Sobre la propuesta, la SE precisó que la investigación bajo la Sección 301 de USTR "está relacionada con una estrategia para substituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio)".

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Añadió que "se trata de una propuesta, no de una medida definitiva" y que el proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días.

"México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC", expuso Economía de México.

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El Gobierno de México respaldó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo ha dado estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera directa.

La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.

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El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.