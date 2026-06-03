Amnistía se suma a una denuncia contra FedEx Bélgica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha anunciado este miércoles que se suma a la denuncia presentada contra la filial en Bélgica del grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx por supuesto tránsito ilegal de armas, que incluiría partes de los cazas F-35 utilizados por Israel "en su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada".

Así lo ha anunciado AI en un comunicado en el informa de su participación dentro de una coalición de organizaciones de la sociedad civil --entre las que figuran Vredesactie y la Liga de los Derechos Humanos y Coordinación nacional de acción por la paz y la democracia-- que ha presentado una denuncia penal contra FedEx Bélgica ante la Fiscalía de Lieja, en la región belga de Valonia.

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"Los aviones de combate F-35 son los más avanzados de su clase en la Fuerza Aérea Israelí y han causado muerte y destrucción generalizadas, arrasando generaciones enteras de palestinos y palestinas, y reduciendo a escombros la mayor parte de la Franja de Gaza", ha manifestado la directora de Amnistía Internacional Bélgica, Carine Thibaut.

Señalando que "el genocidio que está cometiendo Israel requiere un reabastecimiento constante de armas", ha reivindicado que "todos los Estados, incluido Bélgica, tienen el deber de prevenir y castigar el genocidio y no contribuir a la ocupación ilegal de territorio palestino, lo que exige que pongan fin de inmediato a cualquier transferencia o tránsito de armas susceptibles de emplearse para cometer crímenes de Derecho Internacional".

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La ONG, citando información recabada del sitio web de FedEx, indica que "en octubre de 2024, un cargamento sujeto al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos fue transportado por FedEx desde la base de la Fuerza Aérea en Hill (Utah) hasta la base aérea militar de Nevatim en Israel".

A continuación, recoge declaraciones de la empresa en junio de 2025 en las que indicaba que "ciertas rutas de vuelo de FedEx" se habían "modificado con poca antelación por motivos operativos" debido al cierre del espacio aéreo israelí durante la guerra de entre Irán e Israel y Estados Unidos en aquel mismo mes, y que, como consecuencia de ello, "determinadas mercancías sujetas al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas podrían haber pasado por Lieja accidentalmente".

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Según señala Amnistía Internacional, "el envío se descargó en el aeropuerto de Lieja y se transportó por carretera hasta el aeropuerto de Colonia (Alemania) para continuar hacia Israel".

"Nos preocupa el patrón que se está manifestando, según el cual las autoridades de Bélgica y Valonia no están adoptando mecanismos para regular eficazmente el tránsito de armas", ha declarado Thibaut en un comunicado que apunta a más informaciones en medios sobre el presunto tránsito ilegal de mercancías en el aeropuerto de Lieja.

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Ante esta coyuntura, la directora de AI en territorio belga ha manifestado que, a través de la citada denuncia, la organización espera "evitar que continúe el tránsito ilícito de armas a través de Bélgica hacia Israel y garantizar rendición de cuentas". "Es inaceptable que multinacionales como FedEx incumplan las normas cuando les conviene. No están por encima de la ley", ha agregado.

"Esta causa tiene lugar en un momento de intensificación de la presión sobre gobiernos y empresas de la Unión Europea (UE) para que pasen de condenar los hechos a emprender acciones esenciales para poner fin al genocidio en curso de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada, su ocupación ilegal de todo el territorio palestino ocupado y su cruel sistema de 'apartheid' contra todas las personas palestinas cuyos derechos controla", ha subrayado Thibaut.

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Al hilo, ha reivindicado que "la dignidad humana no es una mercancía" y que "Estados, empresas y otros muchos deben poner fin a su adicción letal a las ganancias y beneficios económicos a cualquier precio".

En la misma nota, Amnistía afirma haberse puesto en contacto con FedEx Bélgica al respecto de estos hechos, habiendo recibido la siguiente declaración de un portavoz de la empresa: "FedEx tiene el compromiso de acatar las leyes y normas aplicables. No hacemos envíos internacionales de armas y municiones, y tenemos estrictos procedimientos de control para evitar tales envíos".

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En este contexto, la ONG ha hecho un llamamiento a "todos los Estados para que impongan un embargo de armas integral a Israel, que incluya todas las armas y componentes, materiales y tecnología susceptibles de permitir que Israel continúe su genocidio de la población palestina en Gaza, así como su ocupación ilegal y su sistema de 'apartheid', incluidos materiales de vigilancia y control policial".