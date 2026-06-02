Zverev baja a Jódar a la tierra

París, 2 jun (EFE).- El alemán Alexander Zverev fue una montaña demasiado alta para el español Rafael Jódar, que a sus 19 años tocó techo en los cuartos de final de Roland Garros, en los que no pudo con el número 3 del mundo, que accedió a su décima semifinal de un Grand Slam con una victoria por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

El germano, que disputará la quinta semifinal de París en los últimos seis años, contra el brasileño Joao Fonseca o el checho Jakob Mensik, demostró su condición de mejor clasificado que sigue en el torneo y dejó en evidencia las lagunas que todavía arrastra el español, afectado por la fatiga de las batallas que le han conducido a completar el mejor torneo de su corta carrera.

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