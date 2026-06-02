Vox apoya el acuerdo de la UE para endurecer la política de retornos y defiende "una Europa con fronteras fuertes"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha aplaudido el acuerdo de la Unión Europea sobre la política de retornos que endurecerá las condiciones de quienes ven rechazada una petición de asilo y que consolida la posibilidad de que los Estados miembro externalicen los centros de deportación a territorios extracomunitarios --siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania--.

"Este reglamento no es perfecto, no es todo lo que nosotros querríamos si tuviésemos una mayoría que nos permitiese legislar en favor de la seguridad de los nacionales, pero supone un paso más en el refuerzo de la soberanía nacional de los Estados y un avance hacia la Europa que queremos, una Europa con fronteras fuertes, que mantengan la seguridad y la identidad de las personas que viven en ellas", ha sentenciado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

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Millán ha celebrado el acuerdo sobre el nuevo reglamento de retorno de inmigrantes de la Unión Europea, una "reivindicación histórica" por parte de quienes defienden "la soberanía" y que hará que, las personas solicitantes de asilo que sean rechazadas por no cumplir con los requisitos, estén "obligadas a cumplir, a cooperar con su propia salida del territorio nacional bajo riesgo de severas sanciones".

En este contexto, ha hecho referencia a los disturbios ocurridos este fin de semana en París, durante las celebraciones por la Copa de Europa ganada por el PSG: "Toda Europa ha vuelto a contemplar con horror lo que ocurre en París cuando auténticos salvajes toman las calles, lo que sucede cuando una clase política decide someter a toda una nación a la farsa del multiculturalismo y al fracaso de las fronteras abiertas".

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"La violencia desatada por los violentos de siempre ha acabado con un fallecido, 890 detenidos y 178 policías heridos en las calles de la capital francesa. En su mayoría, los promotores de los disturbios son jóvenes de origen magrebí o subsaharianos de segunda y tercera generación, lo que evidencia que un pasaporte no garantiza la pertenencia a una nación ni el respeto a nuestra cultura ni a nuestra forma de vida", ha alertado.

Para la portavoz de Vox, esto es lo que "está poniendo en riesgo la supervivencia de las naciones". "Sánchez nos llama xenófobos por denunciar esto, pero a él lo que le gustaría es tener a España como estaba París este fin de semana", ha asegurado.

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