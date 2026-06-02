Azerbaiyán y EE.UU. firman acuerdos de cooperación energética y metales raros

Bakú, 2 jun (EFE).- Azerbaiyán y Estados Unidos firmaron acuerdos de cooperación energética y suministros de metales raros por un valor de 7.500 millones de dólares, elevando la cooperación bilateral a un nuevo nivel, según informaron las autoridades locales.

Los correspondientes documentos fueron firmados en el marco de la Semana Energética de Bakú, que acoge la capital azerí hasta el próximo 3 de junio, y las Primeras Conversaciones Económicas Azerbaiyano Estadounidenses celebradas la víspera.

Los acuerdos abarcan las esferas de la energía, las inversiones, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y recursos estratégicos, según informaron a EFE fuentes gubernamentales.

Entre los más significativos está un acuerdo marco entre ambos países para garantizar los suministros de minerales de importancia crítica y tierras raras. El documento fue firmado por el ministro de Economía azerí, Mijaíl Dzhabbárov, y el asistente de la Secretaría de Estado de EE.UU. para Asuntos Económicos, Caleb Orr.

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En Azerbaiyán no existen yacimientos de tierras raras de calidad industrial, pero estos están presentes en mezclas de minerales de cobre, oro y otros metales, según comentó a EFE el experto del Servicio de Análisis Turan, Torgul Dzhvarlí.

Entre los proyectos más prometedores existentes en Azerbaiyán el analista citó el yacimiento de Filizchaisk, con reservas de más de 110 millones de toneladas de minerales y cuya prospección arrancará en los próximos años.

Según el analista Fuad Gasánov, miembro de la Comisión de empresarios para la transparencia en la rama minera, la firma del acuerdo marco con Estados Unidos impulsará las inversiones para la extracción de tierras raras.

El grueso de los documentos firmados con EE.UU. tiene como fin financiar la infraestructura energética de la nación caucasiana.

En particular, SOCAR acordó con JP Morgan y Apollo Global Management financiamiento para impulsar el proyecto de gasoducto TANAP, una de las principales rutas de suministro de gas a Europa.

Además, SOCAR firmó un acuerdo de suministro de gas a San Marino a partir de octubre próximo.

El Gobierno azerbaiyano señaló que la firma de este ambicioso paquete de acuerdos es una muestra del incremento de la cooperación bilateral a un nivel estratégico. EFE