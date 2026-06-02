Rusia expresa su "preocupación" por los crecientes ataques contra buques en el mar Negro

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha expresado este martes su "preocupación" por los crecientes ataques registrados contra buques en el mar Negro, unos bombardeos de los que culpa directamente a las fuerzas ucranianas, en una "escalada visible de la actividad terrorista" en la zona.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha indicado en un comunicado que "este aumento de las actividades terroristas por parte de Kiev en la zona conlleva un deterioro de las condiciones y los riesgos para buques mercantes".

Así, ha abordado el ataque lanzado por Ucrania el pasado 28 de mayo con lanchas no tripuladas contra buques cisterna cerca del Bósforo y las costas de Turquía, un país que ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones por el aumento de la violencia en las inmediaciones.

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Para Zajarova, sin embargo, se trata de una "provocación" cuyo objetivo es provocar una descenso de la estabilidad en la región. "Estas acciones, dirigidas contra buques mercantes, civiles, han puesto de manifiesto nuevamente el total desprecio de Kiev, que prefiere negar su implicación en los incidentes, hacia los principios y las normas del Derecho Internacional", ha aseverado.

Además, ha vuelto a calificar de "terroristas" estos ataques y ha puntualizado que deben ser "objeto de una investigación rigurosa e imparcial y recibir una clara reacción pública y condena por parte de todos los Estados de la zona, sobre los cuales recae una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad de navegación en el mar Negro".

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"Obviamente, los autores intelectuales y materiales también deben responder por esas acciones, que son propias de bandidos", ha apuntado antes de recalcar su disposición a colaborar con las autoridades turcas para "hallar formas óptimas de favorecer la estabilidad y lograr una mayor influencia sobre Ucrania" en este sentido.

El pasado viernes, las autoridades de Turquía confirmaron un nuevo ataque contra uno de sus cargueros en el mar Negro y que dejó al menos dos heridos de nacionalidad turca entre los miembros de la tripulación.

El jueves, la naviera Tribeca informó de que tres cargueros habían sufrido ataques similares frente a las costas del norte de Turquía durante la tarde, dos con pabellón de Sierra Leona y un tercero con bandera de Palau, lo que ha vuelto a desatar las alarmas sobre la seguridad marítima en las inmediaciones.

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado en varias ocasiones que los "ataques recíprocos" entre Rusia y Ucrania en el mar Negro "amenazan gravemente la seguridad" de la navegación y ha recalcado que fue gracias a la "aplicación rigurosa" de la Convención de Montreux --acuerdo internacional firmado en 1936 que permitió cerrar el paso de buques de guerra rusos por los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo-- que se pudo evitar que "la guerra se extendiera al mar Negro".