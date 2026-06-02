El Parlamento de Venezuela aprueba proyecto para abrir inversiones en el sector eléctrico

Caracas, 2 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, afectado por constantes cortes, especialmente en regiones alejadas de Caracas.

Durante una sesión del Legislativo, transmitida por el canal ANTV, el diputado chavista Orlando Miranda sostuvo que en "los últimos tiempos" el sistema eléctrico nacional ha "mostrado limitaciones estructurales" y financieras para responder a la demanda de los venezolanos.

El parlamentario señaló que hay varias termoeléctricas paralizadas en el país porque no se han podido comprar los repuestos por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, lo que aumenta la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

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Miranda explicó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó esta propuesta de reforma que, dijo, representa una "estrategia táctica" que introduce un esquema de capital mixto y privado, bajo un "régimen riguroso" de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras.

El legislador aseguró que esta nueva ley, que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final, empoderará directamente al ciudadano, ya que las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por daños causados debido a apagones o deficiencias de calidad.

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Según Miranda, la viabilidad económica de la reforma se sustenta en un diseño de tarifas que contemple los costos reales y que permita una rentabilidad "razonable" para los inversores, atada a criterios de eficiencia.

Por su parte, el diputado opositor Ezio Angelini propuso que la ley plantee la descentralización y que también se hable de la corrupción que, aseguró, forma parte de las causas que llevaron a que en el país se registren constantes cortes del servicio eléctrico.

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"Hay que hacer una auditoría muy importante de qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico", reiteró.

Angelino afirmó que en 2019 Venezuela producía 20.000 megavatios y consumía alrededor de 12.000 megavatios, mientras que en la actualidad se producen esos 12.000 y se consumen 14.000.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero, anunció en abril negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

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A mediados de mayo, el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica. EFE

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