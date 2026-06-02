Morante de la Puebla rompe su silencio tras su separación de Elisabeth Garrido: "Ya hace bastante tiempo"

Al margen de su protagonismo en el ruedo, convirtiéndose en uno de los grandes triunfadores de la temporada después de cortarse la coleta por sorpresa en Las Ventas en octubre de 2025, y de la gravísima cogida que sufrió en La Maestranza en la Feria de Abril tras su reaparición -de la que se ha recuperado en 'tiempo récord' contando por Puertas Grandes en Jerez de la Frontera, Madrid y Aranjuez sus corridas desde entonces-, Morante de la Puebla acapara titulares después de salir a la luz su separación de Elisabeth Garrido tras 16 años de matrimonio y 2 hijas en común.

Tal y como ha revelado el periodista taurino Vicente Zabala en 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido', libro que ha escrito sobre la vida y trayectoria del icónico diestro, a sus problemas de salud mental se habría sumado el delicado momento anímico que estaría atravesando por su ruptura con su mujer, uno de sus apoyos fundamentales desde que comenzaron su historia de amor en 2009.

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Una separación sobre la que Morante de la Puebla ha roto su silencio durante la entrega de las Medallas de Sevilla, donde ha sido reconocido como Hijo Predilecto de la ciudad. Acompañado por su hijo mayor, José Antonio Jr. -fruto de una relación anterior con Cynthia Antúnez que terminó en 2008 después de 3 años de matrimonio- el diestro ha confesado que "es algo que pertenece a mi vida privada, pero ya venían dándose las cosas regulares. Y bueno, ahora salida la noticia. Pero la verdad es que ya hace bastante tiempo".

"La verdad es que en este periodo la enfermedad ha sido más fuerte y creo que no hemos tenido suerte y ha influido bastante. La verdad es que es una pena" ha expresado, reconociendo que la depresión que sufre desde hace años ha sido una de las razones que han provocado su ruptura con Elisabeth, y tras la que se ha volcado en su profesión para superar este doloroso trance personal.

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