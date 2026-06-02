La OACI reúne en Montreal a líderes de la aviación para acelerar la descarbonización

Toronto (Canadá), 2 jun (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inauguró este martes en Montreal una reunión internacional centrada en acelerar la reducción de las emisiones del transporte aéreo y reforzar la estrategia global del sector para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

La denominada Semana del Clima de la Aviación reunirá durante los próximos tres días a responsables gubernamentales, representantes de la industria, expertos y organismos internacionales para abordar algunos de los principales desafíos de la transición energética de la aviación civil, según señaló la OACI en un comunicado.

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En la apertura del encuentro, el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, afirmó que el transporte aéreo está dando ejemplo a otros sectores económicos en materia de acción climática.

"Mediante un liderazgo decidido y un compromiso compartido con la acción climática, garantizaremos un futuro dinámico para la aviación", declaró.

Las discusiones se centrarán en aumentar la producción y uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF, en inglés), combustibles de menor intensidad de carbono y otras energías limpias, así como en los mecanismos de financiación necesarios para alcanzar el objetivo de emisiones netas cero.

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También se analizará la aplicación de las medidas internacionales de mercado impulsadas por la OACI, el organismo de la ONU encargado de la regulación de la aviación civil internacional, para reducir las emisiones del sector.

Los participantes examinarán además avances tecnológicos en aeronaves y operaciones aéreas, estrategias de adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático, así como nuevos métodos de seguimiento de emisiones y alianzas entre distintos sectores para acelerar la descarbonización.

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La reunión se celebra en un momento en el que la aviación internacional intenta traducir en medidas concretas el compromiso adoptado por los Estados miembros de la OACI durante su Asamblea de 2025, cuando respaldaron por unanimidad la estrategia global para lograr emisiones netas cero de carbono en el transporte aéreo internacional para mediados de siglo.

Onuma subrayó que la cooperación internacional será clave para alcanzar esa meta y señaló la necesidad de identificar las lagunas existentes en las actuales medidas de reducción de emisiones. "Necesitamos una acción inmediata, armonizada e inclusiva", indicó.

La conferencia concluirá el 4 de junio con una serie de recomendaciones y conclusiones destinadas a proporcionar herramientas prácticas y experiencias contrastadas para impulsar la acción climática en todos los ámbitos de la aviación civil. EFE