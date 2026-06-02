La ministra uruguaya de Industria y Energía cree que España es un "actor clave" con el que comparte intereses

La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, ha destacado este miércoles que España es un "actor clave" en un contexto geopolítico complejo en el que ambos países comparten "miradas e intereses en común".

Cardona ha protagonizado el Encuentro Empresarial España-Uruguay, organizado por la Cámara de Comercio de España, CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX España Exportación e Inversiones con motivo de su visita a España. En la misma ha subrayado que Uruguay ofrece a las empresas "certezas y un camino claro hacia donde ir".

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Durante el encuentro se ha analizado cómo el país se posiciona como un "hub" en la región y como plataforma para las compañías, sobre todo, por la "sólida democracia" y seguridad jurídica que ofrece el país en cuanto a estabilidad y previsibilidad.

Cardona ha recordado las oportunidades de colaboración en nuevos sectores estratégicos como la alimentación, la biotecnología o la logística. Asimismo, ha señalado que la inversión española genera 10.000 empleos en Uruguay y aporta tecnología, innovación y desarrollo empresarial.

Por su parte, la subdirectora general de América de la Secretaría de Estado de Comercio, Isabel Rata, ha coincidido en destacar que Uruguay y España comparten una "relación sólida y de largo recorrido" cimentada en la "confianza mutua y en una intensa presencia empresarial".

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"La aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino de la Unión Europea y Mercosur abre una etapa especialmente prometedora, generando nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación en sectores clave, especialmente en ámbitos como la innovación, las infraestructuras, la transición verde y la digitalización", ha abundado.

De su lado, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha puesto en valor el posicionamiento de Uruguay como destino de inversión, lo que ha facilitado que España se haya posicionado como su mayor inversor extranjero.

Además, Bonet ha apuntado al potencial de crecimiento de los intercambios y al papel del acuerdo UE-Mercosur, cuya puesta en marcha será "una palanca en el proceso de incorporación de más empresas, en particular pymes, a esos flujos de comercio".

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El vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, ha hecho hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones económicas ante un entorno internacional cada vez más competitivo. Garrido ha añadido que Uruguay es uno de los destinos más fiables y previsibles de todo el continente.