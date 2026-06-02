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Feijóo sobre si irá a Waterloo a reunirse con Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este martes a la prensa al preguntarle si irá a Waterloo (Bélgica) a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias".

Lo ha dicho a su salida del 41 Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recomendado este martes a Feijóo ir a la residencia de Puigdemont en Bélgica si quiere proponer una moción de censura instrumental al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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