El nuevo Gobierno socialdemócrata de Dinamarca promete seguir con las "estrictas" políticas de inmigración

La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha indicado este martes que la intención de la nueva coalición de Gobierno --formada por hasta cuatro partidos-- es seguir con las políticas "estrictas" de inmigración.

"Estamos de acuerdo" en seguir con estas "medidas más estrictas", ha declarado Frederiksen en la presentación del nuevo programa de Gobierno, que ha tardado más de lo previsto debido a las diferencias entre los socios en materia de inmigración.

Casi diez semanas después de las elecciones parlamentarias, Frederiksen --que encabeza su tercer gabinete-- anunció este lunes un gobierno en minoría con los también progresistas la Izquierda Verde y el Partido Social Liberal (Radikale Venstre) y los Moderados, de centro.

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Entre las promesas de la nueva coalición se encuentran citas dentales gratuitas, la supresión del impuesto sobre el valor añadido en frutas y verduras, transporte público gratuito hasta los 22 años, recortes fiscales para las rentas altas y las empresas, y aumentos para los pensionistas más desfavorecidos.

Bajo ciertas condiciones, se reintroducirá el día festivo de Store Bededag, que había sido abolido en 2022 para impulsar el gasto en defensa. Las escuelas públicas y la cría de cerdos también se beneficiarán.

Otros como Alianza Rojo-Verde y el ecologista Alternativa, ayudarán a la coalición a asegurar la mayoría en el Parlamento. Está previsto que Frederiksen presente este miércoles a los miembros de su nuevo equipo. Se especula con que repita el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen.

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