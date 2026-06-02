El español Míchel Sánchez firma como entrenador del Ajax de Ámsterdam hasta junio de 2028

El entrenador español Míchel Sánchez, de 50 años, ha firmado como nuevo entrenador del AFC Ajax por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, y se ha mostrado "orgulloso de dar este siguiente paso" en su carrera porque el club de Ámsterdam luce "un gran nombre en Europa".

La entidad neerlandesa señaló en su página web que en próximos días "se comunicarán más detalles sobre la composición del nuevo cuerpo técnico" bajo las órdenes de Míchel. Nacido el 30 de octubre de 1975 en Madrid, empezó su carrera como entrenador en el Rayo Vallecano y lo dirigió durante dos temporadas antes de fichar por la SD Huesca en 2019.

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En las últimas cinco temporadas entrenó al Girona FC, que logró su mejor clasificación histórica en LaLiga EA Sports gracias a su tercer puesto durante el curso 2023-24. Sin embargo, en el recién acabado curso 2025-26, el equipo gerundense confirmó su descenso a Segunda División.

"Me siento muy bien estando aquí; estoy orgulloso de dar este siguiente paso en mi carrera. El Ajax es un gran nombre en Europa, un club que siempre ha formado a jugadores jóvenes y talentosos", declaró el propio Míchel este martes a los medios oficiales del Ajax.

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"Jordi me conoce de mi trabajo en España y hemos hablado sobre la filosofía del club, sobre mi forma de trabajar y cómo encajo en ella. Me ha demostrado una gran confianza, y junto con el resto del equipo, estamos comenzando un nuevo reto", aludió al director técnico Jordi Cruyff.

Luego Míchel apuntó que "el objetivo es devolver al Ajax al lugar que le corresponde" a nivel nacional y europeo, y además dijo tener "plena confianza" en lograrlo pronto, después de que el conjunto de Ámsterdam terminase quinto en la última Eredivisie y no lograse clasificación para la Champions League ni para la Europa League de la próxima campaña.

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