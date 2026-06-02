El Comité de Huelga convoca una concentración frente a Sanidad el 15 de junio, en la quinta semana de huelga nacional

El Comité de Huelga ha anunciado este martes la celebración de una concentración estatal frente al Ministerio de Sanidad el lunes 15 de junio, en el marco de la quinta semana de huelga nacional, que arrancará el mismo lunes y se prolongará hasta el viernes 19, para expresar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco y demandar un texto propio para médicos y facultativos.

Así lo han señalado en un comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), tras la reunión que mantuvieron este lunes con el Ministerio de Sanidad.

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A juicio de los sindicatos, el ministerio "sigue instalado en la estrategia de dilación, el inmovilismo y la ausencia total de propuestas", ya que, tras meses de conflicto y movilizaciones, "sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución", por lo que el Comité ha aseverado que "mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los médicos y facultativos de todas las comunidades autónomas para que acudan a la concentración del 15 de junio para reivindicar un estatuto y un ámbito de negociación propios, así como una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y formación, una jornada laboral "justa" y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones.

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Además, ha trasladado su "máximo apoyo y reconocimiento" a los profesionales de distintos puntos del país que han decidido dejar de realizar toda actividad voluntaria y extraordinaria como medida de protesta ante unas condiciones laborales que consideran "insostenibles".

Para el Comité, esta decisión, "valiente y responsable", supone una "muestra inequívoca" del "profundo" malestar que existe en la profesión y evidencia que el conflicto va mucho más allá de una negociación concreta y es consecuencia de "años de abandono, sobrecarga y falta de reconocimiento por parte de las administraciones sanitarias".

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Con todo, los sindicatos médicos han reiterado que seguirán acudiendo a las reuniones con el Ministerio de Sanidad que sean necesarias, "siempre que exista una voluntad real de negociación y propuestas concretas sobre la mesa". Para finalizar, ha insistido en que la responsabilidad de resolver el conflicto "sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones".