El brent cae por debajo de los 95 dólares pendiente del acuerdo entre EEUU e Irán

(Actualiza la EC2014 al cierre de los mercados europeos)

Madrid, 2 jun (EFECOM).- El barril de petróleo brent para entrega en agosto cae el 0,40 % este martes, y cotiza por debajo de los 95 dólares, a la espera de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

Al cierre de los mercados europeos, el brent, el crudo de referencia en el viejo continente, baja ese 0,40 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 94,60 dólares por barril.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae el 0,59 %, hasta los 91,62 dólares.

El crudo cae moderadamente este martes después de subir con fuerza en la víspera, más del 3 % en el caso del brent, tras conocerse que Irán había puesto fin a las negociaciones de paz con Estados Unidos como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

PUBLICIDAD

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Según XTB, el mercado se inclina por la opción de que Washington y Teherán están a punto de llegar a un acuerdo y que la insistencia de Trump por la diplomacia ha contribuido a contener los precios esta semana.

Pese a ello, aseguran que persisten los riesgos al alza en caso de que fracasen las negociaciones de paz.

En los más de tres meses de conflicto, el precio del brent se ha revalorizado más de un 30 %.

Por su parte, el precio del gas natural TTF registra este martes una caída del 1,58 % con el megavatio/hora a 47,57 euros.