Blue Origin prevé lanzar este año el cohete New Glenn pese a la explosión en Florida

Miami (EE. UU.), 2 jun (EFE).- La empresa estadounidense Blue Origin prevé lanzar su cohete New Glenn "antes de que termine este año", pese a la explosión registrada el jueves pasado durante una prueba en Florida, al asegurar que gran parte de la infraestructura crítica de la plataforma ha sobrevivido sin daños significativos.

La compañía aeroespacial, fundada por Jeff Bezos, ha detallado que ya ha recuperado acceso a la plataforma de lanzamiento del Complejo 36 de Cabo Cañaveral, Florida, y mantiene una investigación activa sobre la "anomalía" presentada durante una prueba de encendido.

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Según el director ejecutivo de la compañía, Dave Limp, varios de los componentes más importantes de la infraestructura permanecen sin daños significativos.

Limp señala en la cuenta de X que el complejo de almacenamiento de propelentes, incluidos los tanques de oxígeno líquido, hidrógeno líquido y gas natural licuado (LNG), se encuentran en buen estado, al igual que la torre de agua.

La compañía destaca que estos equipos tienen largos tiempos de fabricación, por lo que su conservación representa una ventaja para los planes de reconstrucción.

La estructura de soporte principal sí ha sufrido daños, aunque la empresa asegura que podrá ser reparada en el lugar sin necesidad de ser desmontada y reemplazada.

El directivo también ha indicado que el propulsor denominado "Never Tell Me The Odds" y tres etapas superiores GS-2 almacenadas en las instalaciones de integración parecen haber resultado intactas.

Limp ha descartado "algunas especulaciones" sobre una aceleración a una transición hacia una futura configuración de nueve motores en la primera etapa y cuatro en la segunda.

El ejecutivo ha explicado que la producción de la configuración actual de siete motores en la primera etapa y dos en la segunda continúa conforme a lo previsto y que los vehículos fabricados serán almacenados para futuros lanzamientos.

"La fabricación en serie de la configuración 7x2 avanza bien y continuaremos con ese plan al ritmo previsto, almacenando las etapas para su uso posterior", ha remarcado Limp.

Blue Origin también ha confirmado que abandonará definitivamente los planes de utilizar un nuevo transportador-elevador para el cohete. La empresa ya trabajaba en una alternativa de integración vertical antes del accidente y ahora avanzará directamente hacia ese sistema.

Mientras continúan las labores de limpieza de la plataforma, la compañía ha advertido de que fragmentos generados por la explosión podrían llegar a las costas cercanas durante los próximos días o semanas.

En ese sentido, Blue Origin ha pedido al público no tocar ni acercarse a ningún resto que pudiera aparecer por motivos de seguridad.

Pese a los daños sufridos por la instalación, la empresa ha reiterado que mantiene el objetivo de volver a volar el New Glenn antes de finalizar el año.

El lanzamiento inicial, que estaba programado para este jueves, tenía previsto situar 48 satélites de Amazon en la órbita baja terrestre, en el marco del proyecto Kuiper con el que el gigante del comercio electrónico desea proporcionar internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta y competir con Starlink, de SpaceX, la compañía de Elon Musk.

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Este iba a ser el mayor despliegue de Amazon hasta el momento, que tiene cerradas más de una decena de lanzamientos con Blue Origin, para formar una constelación de más de 3.200 satélites.

Como el jueves pasado se iba a hacer una prueba, los satélites no estaban a bordo del cohete que explotó. EFE