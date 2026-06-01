Smotrich aboga por "matar la idea de un estado palestino" porque "es o ellos o nosotros"

El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha defendido este lunes la necesidad de "matar la idea de un estado palestino" porque para él "es o ellos o nosotros".

"Es o ellos o nosotros. No hay punto medio", ha afirmado Smotrich durante una entrevista con el medio israelí JDN. "Estamos matando la idea de un estado palestino", ha añadido.

Para Smotrich, "hay que desmantelar la Autoridad Palestina". "Hay que borrar las líneas de las Zonas A, B y C", ha afirmado en referencia a las distintas zonas de competencias de la Autoridad Palestina e Israel en Cisjordania establecidas en los Acuerdos de Oslo.

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"Hay que borrar el terrible desastre de los Acuerdos de Oslo. Tenemos que tomar el control de todo el territorio", ha remachado.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios.

En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. El Derecho Internacional considera un crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.

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