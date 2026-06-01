La Bolsa de México pierde un 0,66 % al abrir junio y baja a 68.137,03 unidades

Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una baja del 0,66 % en la primera sesión de junio, tras su cierre positivo en mayo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 68.137,03 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante el incremento en las tensiones en Medio Oriente. En Estados Unidos los tres principales índices avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,66 %, para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras Industrias Peñoles (-4,04 %), Grupo Carso (-4,01 %), Bimbo (-3,62 %), Volaris (-3,23 %) y Sigma (-3,07 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que a pesar del cierre negativo de este día, el mercado mexicano registra un rendimiento de 5,95 % en lo que va de 2026.

"El IPC terminó la sesión en rojo. Por emisora, 21 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno negativo", agregó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,36 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 233,4 millones de títulos por un importe de 18.740 millones de pesos (unos 1.079 millones de dólares).

De las 807 empresas que cotizaron en la sesión, 425 cerraron con sus precios al alza, 358 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el 4,05 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 3,36 %, y del Grupo Financiero Regional (R A), con el 2,74 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,88 %; de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,04 %, y del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -4,01 %. EFE