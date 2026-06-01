Irán niega que Pezeshkian haya dimitido y apunta a "juegos mediáticos" para desestabilizar la postura de Teherán

Las autoridades de Irán han negado que el presidente del país, Masud Pezeshkian, haya presentado su dimisión, informaciones que achaca a "juegos mediáticos" destinados a desestabilizar a Teherán en medio de las negociaciones con Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

El viceportavoz de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabei, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "la difusión de rumores por parte de una red extranjera es una continuación de los ridículos juegos mediáticos previos", en una crítica al medio Iran International, que publicó las citadas informaciones y al que Irán vincula con Israel.

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"Publican sus deseos, en lugar de la realidad", ha manifestado, antes de subrayar que Pezeshkian "no dejará de servir al pueblo, igual que la nación iraní no abandonará el camino de la solidaridad y la resistencia". "Se llevarán a la tumba su deseo de romper la unidad nacional de los iraníes", ha zanjado.

Iran International indicó el domingo que el mandatario había enviado una carta de dimisión al líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, citando como motivo su exclusión de la toma de decisiones tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero, y el creciente poder de la Guardia Revolucionaria.

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Pezeshkian, que no se ha pronunciado directamente sobre estas informaciones, ha mantenido durante la jornada su agenda y ha mantenido conversaciones con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, precisamente para abordar las negociaciones con Estados Unidos, que están siendo mediadas por Pakistán.