Irán acusa a EE.UU. de incumplir alto el fuego por ataques en Líbano y bloqueo de puertos

Teherán, 1 jun (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este lunes que Estados Unidos está incumpliendo el alto el fuego con el bloqueo naval que mantiene sobre los buques del país persa y al tolerar los ataques israelíes contra el Líbano.

“El bloqueo naval y la escalada de crímenes de guerra en el Líbano por parte del régimen sionista genocida son una clara prueba del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, dijo en X el ex general de la Guardia Revolucionaria.

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Qalibaf, quien está al frente del equipo iraní que negocia Estados Unidos, advirtió que el país norteamericano pagará por lo que Teherán considera el incumplimiento del alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, aseguró.

Estados Unidos mantiene un cerco a los buques y puertos iraníes como represalia por el bloqueo de la República Islámica del estrecho de Ormuz, vía vital para la economía mundial.

El alto el fuego establecido el 8 de abril entre los dos rivales incluía el cese de las hostilidades de Israel en el Líbano, pero el Estado judío ha continuado atacando al país árabe y este mismo lunes el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció bombardeos contra Beirut.

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A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

Teherán, 1 jun (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este lunes que las "posiciones contradictorias" de Estados Unidos están alargando las negociaciones para poner fin a la guerra, que se producen en medio de “una profunda sospecha y desconfianza”.

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“Las posiciones contradictorias de los estadounidenses son la razón de la prolongación del proceso de negociación”, dijo Bagaei en una rueda de prensa en Teherán.

El diplomático indicó además que las negociaciones se producen “en medio de una profunda sospecha y desconfianza, y el intercambio de mensajes también se desarrolla en este clima”.

Bagaei insistió en que el alto el fuego en Líbano es "parte inseparable de cualquier tregua o acuerdo final para poner fin a la guerra", una afirmación que llega en medio de nuevos ataques de Israel contra los alrededores de Beirut.

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El portavoz de la cancillería iraní sostuvo también que la liberación de activos iraníes congelados en otros países es igualmente “una demanda no negociable”, y que estudian el proceso para lograr esos fondos.

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó hace más de tres meses y reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo lastra la economía global.

A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador, relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura de Ormuz.

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Según fuentes citadas por el medio digital Axios, en el apartado nuclear Trump habría pedido detalles más concretos sobre cuándo y cómo Washington se haría con el control de las reservas iraníes de uranio enriquecido.

En medio de estas negociaciones, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con el bombardeo estadounidense a Goruk y la isla de Qeshm y la respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.