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Guterres se muestra "profundamente alarmado" por la escalada de bombardeos de Israel contra Líbano

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado este lunes "profundamente alarmado" ante la escalada de ataques de Israel contra Líbano, incluido el anuncio de bombardeos contra los suburbios de la capital libanesa, Beirut, si bien en la última hora el presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado de que el Ejército israelí no los llevará a cabo.

"Estamos profundamente alarmados por la escalada de las actividades militares en todo el sur de Líbano y más allá. Las advertencias israelíes de ataques inminentes contra los suburbios del sur de Beirut son muy preocupantes y han agravado el miedo y la incertidumbre entre la población libanesa", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

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El portavoz de Guterres, que ha reiterado que tanto los civiles como las infraestructuras de este tipo no pueden ser "blanco de ataques", ha pedido a todas las partes que "respeten el cese de hostilidades" en virtud del acuerdo alcanzado a mediados de abril y que "eviten una mayor escalada".

Asimismo, ha subrayado que "no hay alternativa a una solución diplomática para romper este ciclo de violencia y lograr una estabilidad sostenible a ambos lados de la 'línea azul'", la frontera entre Líbano e Israel.

En este sentido, ha reclamado que las negociaciones entre los dos países, que tienen previsto retomar este martes en Washington, tengan "una oportunidad real de éxito".

Dujarric ha recordado el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este mismo lunes una sesión de emergencia, a petición de Francia, para abordar la situación en Líbano, donde ya han muerto más de 3.400 personas a causa de los ataques de Israel desde el 2 de marzo, día en que se retomaron los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

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