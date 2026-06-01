Cepeda y De la Espriella elevan el tono de la campaña colombiana con insultos y ataques

Bogotá, 1 jun (EFE).- La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quienes elevaron el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

De la Espriella llamó "cobarde" este lunes a Cepeda al responderle el emplazamiento a que hagan un debate de cara a la segunda vuelta, luego de que el izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda que se celebró ayer.

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Durante su intervención de anoche ante seguidores en Bogotá, Cepeda, quien hizo uno de sus primeros discursos sin notas ni guión, dedicó buena parte del mismo a cuestionar la trayectoria personal y profesional de su rival, a quien calificó de representante del "fascismo mafioso" y definió como un "estafador de estafadores".

"El señor de la Espriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso", afirmó el candidato del Pacto Histórico, quien además lo acusó de ser misógino, homófobo y de encarnar el regreso a un pasado "parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto".

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Cepeda sostuvo igualmente que un eventual Gobierno de De la Espriella significaría el desmonte de las principales políticas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro y advirtió que la izquierda debe "cerrar filas" para impedir su llegada al poder.

Horas después, desde Barranquilla y tras llegar a bordo de una embarcación por el río Magdalena, el más importante de Colombia, De la Espriella respondió con un discurso igualmente agresivo en el que arremetió tanto contra Cepeda como contra Petro.

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El candidato del movimiento Defensores de la Patria llamó a Cepeda "narcoterrorista", lo acusó de ser aliado de las antiguas FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que representa la continuidad de un proyecto político que, según él, busca perpetuarse en el poder.

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular", afirmó el aspirante ultraderechista, en referencia a los cuestionamientos del presidente al resultado preliminar del conteo de los votos, que dijo que no acepta.

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De la Espriella también calificó al mandatario de "golpista", aseguró que pretende desestabilizar el país y describió la elección como una batalla definitiva entre la democracia y el comunismo.

El tono de ambos discursos contrastó con el de etapas anteriores de la campaña. Cepeda, que durante meses privilegió intervenciones leídas y centradas en propuestas programáticas, recurrió esta vez a ataques personales directos contra su adversario.

La dureza de los mensajes anticipa una segunda vuelta marcada por la polarización entre dos proyectos ideológicos opuestos y por una confrontación que comenzó incluso antes del escrutinio definitivo de la primera vuelta. EFE