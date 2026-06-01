Catar vs Norteamérica, en 10 diferencias

Madrid, 1 jun (EFE).-

La distancia más amplia entre dos sedes del Mundial de Catar, Al-Wakrah al sur y Jor al norte de Doha, fue de 75 kilómetros, apenas una hora de viaje en coche, mientras que en Estados Unidos será de 4.755 kilómetros entre Ciudad de México y Vancouver, las dos ciudades más alejadas que acogerán el campeonato de 2026.

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Qatar 2022 se disputó en invierno por las altas temperaturas en el país árabe, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, por lo que hubo un parón en los campeonatos nacionales. En la próxima edición de 2026, la competición vuelve a sus fechas a final de curso, en este caso del 11 de junio al 19 de julio en el verano en el hemisferio norte.

El Mundial amplía la participación de selecciones en la fase final en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá hasta los 48 equipos, 16 más de los que hubo en Qatar 2022, con cuatro grupos más en la primera fase -pasa de ocho a doce cuartetos- y una ronda más (los dieciseisavos de final). Se clasifican los primeros y segundos de cada grupo más los ocho mejores terceros entre todos ellos.

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Solo hay seis selecciones (Polonia, Dinamarca, Gales, Costa Rica, Serbia y Camerún) que no repiten en el Mundial 2026 respecto a Catar 2022, mientras que 26 continúan (Países Bajos, Senegal, Ecuador, Catar, Inglaterra, Estados Unidos, Irán, Argentina, México, Arabia Saudí, Francia, Australia, Túnez, Japón, España, Alemania, Marruecos, Croacia, Bélgica, Canadá, Brasil, Suiza, Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana) y 22 son distintas: Sudáfrica, República Checa, Bosnia, Haití, Escocia, Paraguay, Turquía, Curazao, Costa de Marfil, Suecia, Egipto, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Irak, Noruega, Argelia, Austria, Jordania, RD Congo, Uzbekistán, Colombia y Panamá.

La preparación será muy distinta para las selecciones nacionales. En la cita de hace cuatro años, los futbolistas inmersos en las grandes ligas llegaron en plena competencia, a mitad de la temporada, pero ahora lo encaran al final del curso con sus clubes, con decenas de encuentros en sus piernas tras una campaña larguísima y cargada de partidos que empezó en agosto.

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Lionel Messi jugó en Catar 2022 con la necesidad de ser campeón del mundo. Parecía entonces su último Mundial. Lideró a Argentina a la cima para ganar el último título que le quedaba a su impresionante carrera. Cerró el círculo. Ahora, defenderá a su país como vigente campeón en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

En 2022, el Mundial se desarrolló al completo en 30 días, entre el primer partido y la final que ganó Argentina a Francia en la tanda de penaltis. En 2026, la competición se alargará durante 39 días, desde el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio hasta la final que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.

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El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México dispara el número de partidos de los 64 de la anterior edición a los 104 de ahora, una vez que se juegan 24 más en la primera fase, con un total de 72 por los 48 anteriores más dieciséis extra de la ronda previo a los octavos de final que antes no existía. El equipo campeón deberá disputar ocho partidos para ganar la competición.

Aprobada por la International Board (IFAB), el Mundial 2026 introducirá la expulsión con tarjeta roja a todo jugador que se tape la boca cuando se encare con un adversario en un enfrentamiento entre ambos. El árbitro también “podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión” del colegiado.

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El ciclo de cinco tarjetas amarillas para un jugador en el Mundial, que antes solo quedaba anulado a partir de las semifinales, cambia también para la edición de 2026. Ahora, las amonestaciones se pondrán de nuevo a cero al final de la fase de grupos, que supondrá una novedad, y al término de los cuartos de final, como ocurrió en Catar 2022.

Iñaki Dufour