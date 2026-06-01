Abascal felicita a De la Espriella tras imponerse en la primera vuelta de la elecciones

Madrid, 1 jun (EFE).- El líder del partido político español Vox, Santiago Abascal, felicitó en la noche de este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella del movimiento Defensores de la Patria tras imponerse en la primera vuelta de la elecciones presidenciales de Colombia.

"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado", publicó Abascal en la red social X.

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Con el 98,27 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos (43,74 %), un resultado mejor que el que le daban las encuestas.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quedó en segundo lugar, con 9,5 millones de papeletas (40,90 %), cuando falta por informar menos del 2 % de las 122.020 mesas dispuestas para las elecciones de este domingo, según la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones.

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Sin embargo, como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.EFE