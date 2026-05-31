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Declarado un incendio en Sanlúcar la Mayor que moviliza a dos helicópteros

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Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un estabilizar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 20,10 de este domingo, 31 de mayo, en el municipio hispalense de Sanlúcar la Mayor.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros, uno pesado súper puma y otro ligero.

Asimismo, también se encuentran trabajando un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma.

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