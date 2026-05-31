Manfred Ugalde encabeza una joven selección de Costa Rica que enfrentará a Colombia

San José, 31 may (EFE).- El delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde encabeza la lista de una joven selección de Costa Rica que al mando del entrenador argentino Fernando Batista enfrentará el lunes en Bogotá al combinado de Colombia que se prepara para el Mundial 2026.

"Estamos en un proceso de construcción de un proyecto nuevo. Sabemos que vamos a enfrentar a una selección mundialista con mucho tiempo de trabajo. Queremos construir la idea de juego y un equipo intenso y competitivo", declaró Batista, quien asumió el cargo a inicios de año luego de que Costa Rica no se clasificara al Mundial al mando del entrenador mexicano Miguel 'Piojo' Herrera.

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Costa Rica viajará este domingo a Bogotá con una nómina de 23 jugadores que tiene una edad promedio de 24 años y con 11 de ellos con edades menores a los 23 años, detalló la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

En la lista hay 8 futbolistas que juegan en el exterior, entre ellos Ugalde, el portero del Casa Pía portugués Patrick Sequeira; el zaguero del Sturm Graz austríaco Jeyland Mitchell; el defensa del Zalaegerszegi húngaro Joseth Peraza, el centrocampista del Riga letón Orlando Galo y el extremo del Westerlo belga Josimar Alcocer.

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La ausencia más notable en la convocatoria es la del portero Keylor Navas, quien a sus 39 años de edad fue una de las grandes figuras del Pumas mexicano que llegó a la final del torneo local en la temporada recién concluida.

El seleccionador Batista dijo que el grupo tiene una edad promedio joven porque está "pensando no solo en el presente sino en el futuro" con el objetivo de clasificar al Mundial de 2030.

Sobre Colombia, dijo que "es una selección muy buena que viene compitiendo hace mucho tiempo juntos" y que Costa Rica "debe estar preparada" para ese compromiso y para el del 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

El pasado martes Batista excluyó de la concentración de la selección a los delanteros Warren Madrigal y Kenneth Vargas, y al centrocampista Alejandro Bran, debido a actos de indisciplina.

Batista ha dirigido a Costa Rica en dos partidos amistosos disputados el pasado marzo en Turquía, con saldo de un empate 2-2 frente a Jordania y una derrota por goleada de 5-0 contra Irán.

- Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense), Patrick Sequeira (Casa Pia, POR).

- Defensas: Aarón Salazar (Alajuelense), Darril Araya (Herediano), Fernán Faerron (Cartaginés), Haxzel Quirós (Herediano), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, AUT), John Paul Ruiz (Alajuelense), Farbod Samadian (Alajuelense), Joseth Peraza (Zalaegerszegi, HUN), Shawn Johnson (Liberia).

- Centrocampistas: Andrey Soto (Saprissa), Cristopher Núñez (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Guadalupe), Luis Flores (Cartaginés), Orlando Galo (Riga, LVA), Sebastian Padilla (Liberia).

- Delanteros: Álvaro Zamora (Académico Viseu, POR), Carlos Mora (Universitatea Craiova, ROU), Josimar Alcócer (Westerlo, BEL), Manfred Ugalde (Spartak Moscú, RUS) y Orlando Sinclair (Saprissa). EFE