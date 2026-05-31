Las autoridades de RDC presentan a cuatro pacientes de ébola recuperados a director de OMS

Nairobi, 31 may (EFE).- Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) presentaron este domingo a cuatro pacientes de ébola que han logrado recuperarse, en una ceremonia en la que también estuvo presente el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hoy tuvimos la oportunidad de presenciar el alta de cuatro personas que se han recuperado del ébola", dijo elogiando el trabajo de los equipos médicos del hospital Centro Médico Evangélico (Bunia, provincia oriental de Ituri) la asesora sanitaria del gobernador militar de Ituri, Jeanne Alasha, según medios locales.

PUBLICIDAD

Tras ello, afirmó que la recuperación de estos pacientes supone un "mensaje de esperanza" frente a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

Durante la misma ceremonia, el director médico del centro, Calvin Ambitapio, destacó que los pacientes recibieron antibióticos y una gran cantidad de solución de Ringer-lactato y cloruro de sodio.

"Los días 26 y 30 de mayo realizamos dos pruebas de control, que dieron negativo. Y para nosotros, esto es un motivo de orgullo: una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna por el momento, pero con el tratamiento sintomático hemos logrado que los cuatro se curen", añadió.

PUBLICIDAD

Tedros llegó el sábado a Bunia, capital de Ituri y epicentro de la epidemia de ébola, donde se reunió con las autoridades locales, con los trabajadores de la OMS desplegados sobre el terreno y con representantes de las comunidades afectadas, además de visitar instalaciones sanitarias.

El viernes estuvo en Kinsasa, donde mantuvo conversaciones con la primera ministra del país, Judith Suminwa, y con el equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

PUBLICIDAD

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado nueve contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA. EFE