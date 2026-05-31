La hija de Rocío Jurado dice que su madre está "más viva que nunca"

Javier Herrero

Madrid, 31 may (EFE).- Un documental que descubre la existencia de una autobiografía, un próximo disco, una posible serie, un musical y varios libros dan o darán cuenta próximamente de la figura de la cantante española Rocío Jurado, la más grande, de cuya muerte se cumplen este lunes 20 años aunque, como proclama su hija Rocío Carrasco, "está más viva que nunca".

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"Yo personalmente no vivo diferente este año por el hecho de que sea su 20 aniversario, pero sé que es una fecha significativa y que hay más gente encima. Para mí lo importante es que, después de 20 años, está más viva que nunca gracias a la gente que la recuerda y que la oye, a los espectáculos que se hacen, sean de transformistas, drags o cantantes", celebra en declaraciones a EFE.

Asegura que su voz resuena en su cabeza aún todos los días "y a todas horas" por cualquier motivo, "sea por una frase, un olor o una comida", y destaca que, además de una gran artista, provista de una de las voces más apabullantes de la música española, "era un ser humano maravilloso".

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"Era admirable y envidiable. A mí me crió en unos valores esenciales como la honestidad y la lealtad que yo he intentado seguir siempre", añade.

Como ejemplo, niega el supuesto rifirrafe entre ella y Concha Piquer, cuando la Jurado comenzaba y ponía en riesgo el reinado de la coplera valenciana y esta declaró que a ella no le "pisaba nadie el poncho".

"Ella no iba a pisar nada, porque no era de pisar a nadie, no le hacía falta. Es algo que siempre supo: tenía un concepto de sus compañeras maravilloso y no le gustaba que se hablara mal de ellas si estaba delante, porque todas tenían algo que a ella le gustaba", defiende Carrasco.

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Todas estas facetas estarán en el documental de cuatro episodios 'La más grande' que Movistar Plus+ estrenará el 25 de junio con dirección de Alexis Morante, abundando en múltiples aspectos, desde su religiosidad a los gestos de transgresión que protagonizó, su icónico vestuario, sus letras, la artista y la persona, así como su muerte a causa del cáncer.

"Eso no se supera nunca. Voy a vivir siempre con ello, con la ausencia. El otro día me preguntaban qué parte del luto tengo interno y lo tengo entero, intacto, pero he sabido o intento convivir con él", señala al respecto.

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Carrasco ha sido fundamental en la elaboración de esta producción, en buena parte porque ha aportado mucho material inédito, entre el que destaca una autobiografía no publicada que abarca desde su infancia hasta los años 90.

"Yo he descubierto en esa biografía cosas que estaban contadas, pero incompletas, y ahí están las partes que faltaban", comenta, tras afirmar que hablaba tanto con su madre que no se le quedó "nada por decirle ni preguntarle".

A la pregunta de si esa autobiografía verá la luz en papel en el futuro, afirma cauta: "De momento está en el documental, que es donde tenía que estar".

Pero hay más planes en torno a su figura en los que Carrasco ha jugado un papel motor. Así, más allá de una posible serie de televisión de la que aún es pronto para hablar, confirma que también avanzan junto a Sony Music en la publicación de un disco que contendría grabaciones inéditas de la cantante.

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A todos ellos se suma la actividad permanente del Museo de Rocío Jurado en su localidad natal, Chipiona (sur de España), para el que esperan "una afluencia bestial este verano" y cuyos fondos en exhibición están en constante rotación, habida cuenta de la gran cantidad de elementos que tienen para mostrar.

No se puede olvidar por último la vuelta a los teatros para el otoño de 'Rocío Jurado, el Musical', que también impulsa ella junto a su amiga y actriz, Anabel Dueñas, protagonista de esta producción en la que introducirán cambios en el repertorio, en el texto y en la escenografía.

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Más allá de los proyectos en los que ella ha estado implicada, para los amantes de su figura hay otras novedades, como el libro 'Rocío Jurado: La voz que nos hizo sentir libres', de la editorial Dos Bigotes, que parte de la idea de que fue "el último eslabón entre las folclóricas clásicas y la primera de una estirpe regeneradora".

"Feminista, aliada del colectivo LGTBI, víctima de la censura franquista y, a la vez, esposa de torero, madre abnegada y devota de la Virgen de Regla, Rocío encarna como pocas las tensiones entre tradición y modernidad, rupturismo y continuidad, tanto en su propia persona como en lo profesional", indica la sinopsis de la obra.

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Asimismo, este mismo domingo el canal 2 de RTVE estrena una nueva entrega de ‘Tesoros de la tele’, que revivirá los grandes momentos televisivos de Rocío Jurado recogidos en el fondo documental del canal televisivo. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: bit.ly/4nTSFBw)