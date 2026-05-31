El legado de Emilio Aragón, muy presente en "Familia", el emotivo libro de su hermana Amparo que ha reunido al clan

MADRID (CHANCE)

Amparo Aragón ha querido rendir un homenaje muy personal a sus raíces con la presentación de "Familia", un libro dedicado a su clan en el que repasa la historia de varias generaciones marcadas por el talento, la creatividad y un fuerte sentimiento de unión. La hermana de Emilio Aragón se ha rodeado de los suyos en este día tan especial, confirmando que, más allá de los escenarios y los focos, siguen siendo una familia muy unida y orgullosa de su recorrido.

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En la presentación, Amparo ha estado acompañada por sus sobrinas Ichi Aragón y Virginia Rodríguez, que han hablado como nunca de su familia y de ese "gen" artístico que comparten. Reconocen que lo llevan en la sangre: al final, les "tira mucho" el mundo creativo y emprender, crear sus propias ideas y sacar adelante proyectos propios, algo que sienten como un rasgo común en prácticamente todos los miembros del clan. Sobre el libro, explican que el relato comienza por los pilares fundamentales: sus abuelos. Amparo arranca con la historia de Miliki y de Rita, sus padres, y aunque ellas ya conocían gran parte de ese pasado, confiesan que se han emocionado y han llorado al leer esas páginas porque las vidas de sus abuelos son, literalmente, de película.

Virginia, muy ligada a la interpretación, aprovecha para confesar uno de sus grandes sueños profesionales: interpretar a su abuela en la ficción. Siempre ha dicho que el sueño de su vida sería protagonizar una película sobre Rita y darla vida en pantalla, aunque bromea con que, a medida que pasa el tiempo, quizá acabe haciéndola ya en su etapa de abuela y no de joven, como le habría gustado. Ichi, por su parte, madre de familia numerosa, habla de su faceta como tía con mucho cariño, asegurando que se le "cae la baba" con sus sobrinos y destacando lo maravilloso que es disfrutar de ellos un rato y luego "devolverlos", reflejando así el ambiente cercano y relajado que se respira entre ellos.

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Amparo explica que "Familia" nace de la necesidad de hacer un pequeño homenaje a los suyos. Cuenta que se lo ha pasado muy bien escribiéndolo, pero también ha sufrido, porque abrir el corazón y volver a transitar por determinados momentos no siempre es fácil. Aun así, se muestra muy satisfecha con el resultado. Define a los Aragón como una familia "muy unida", con un fuerte "compromiso emocional": para ellos, las rencillas quedan en un segundo plano cuando se trata de estar ahí los unos para los otros, porque están convencidos de que, juntos, todo es mejor.

La autora recuerda a su padre como un hombre muy presente, preocupado por las cosas importantes y por inculcar valores, y habla de la relación tan cercana que mantiene con su hermano Emilio. Aunque se llevan seis años, con el paso del tiempo se han ido acercando todavía más y sienten que comparten una forma muy parecida de ver la vida, lo que les permite conectar muy bien. Sobre su hermana Rita, Amparo tranquiliza a quienes se interesan por su estado de salud: está bien, tranquila en su casa y cuidada por todos, algo que para ella es fundamental.

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Entre los asistentes también se encontraban Nacho Aragón y su pareja, Bea Gimeno, que no quisieron perderse la presentación del libro de su tía. Recién estrenados en la paternidad, explican que se consideran una familia "muy sentida", a la que le gusta profundizar en las cosas, y que están afrontando esta nueva etapa haciendo lo que les sale del corazón. Su objetivo, aseguran, es educar a su hijo desde el amor, porque creen que es lo más importante. De este modo, "Familia" se convierte no solo en un recorrido por el pasado de los Aragón, sino también en un puente hacia el presente y el futuro de una saga que sigue construyendo su historia sobre el cariño, el arte y un sólido sentido de pertenencia.