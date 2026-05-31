Las elecciones presidenciales de Colombia transcurren sin incidencias a mitad de jornada

Bogotá, 31 may (EFE).- La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo sin incidencias y en paz cuando se ha superado la mitad de la jornada, pese a que había preocupación por los hechos de violencia política ocurridos durante la campaña, en los que incluso fue asesinado un aspirante.

La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

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Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo del presidente Gustavo Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos que obtengan la mayor votación.

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Según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento hubo incidentes menores de seguridad en una zona rural del municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo (noreste), por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y en el departamento sureño de Caquetá, donde fue activado un artefacto explosivo.

"Ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada", agregó la MOE en un comunicado.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la única novedad de la jornada ocurrió en una zona rural de Urrao (noroeste), donde las malas condiciones climáticas retrasaron el transporte en helicóptero del material electoral y hubo una "apertura tardía" de dos mesas de votación.

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"Fue un tema superado, es la única novedad, en dos mesas. Esa ciudadanía (...) ya puede ejercer su derecho al voto", añadió Penagos.

En el puesto electoral del centro comercial San Diego, en Medellín, también hubo inconvenientes porque usualmente era instalado en el primer piso pero esta vez fue trasladado a la undécima planta, lo que provocó largas filas e inconformidad entre ciudadanos que manifestaron que no les permitirían ejercer su derecho al voto por dificultades para acceder al lugar.

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"Normalmente se hacía la votación en el primer nivel y la Registraduría subió el puesto de votación a un piso 11, entonces hay muchos adultos mayores y pocos ascensores, pero ya le dijimos a la Registraduría que vayan a solucionar y nos dijeron que están en eso", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Los candidatos que aparecen en los primeros lugares de las encuestas ya votaron y solicitaron a los ciudadanos acudir a las urnas antes de que se cierren las mesas electorales a las 16:00 hora local (21:00 GMT).

El senador Cepeda votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la senadora María José Pizarro.

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"A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno", expresó Cepeda tras votar y señalar su confianza en que esta tarde celebrará la elección "del segundo Gobierno progresista de Colombia".

El abogado De la Espriella, por su parte, votó en el colegio La Enseñanza, en la caribeña Barranquilla, rodeado de una nube de guardaespaldas y seguidores que coreaban "sí se puede, sí se puede".

Antes de depositar su papeleta, De la Espriella levantó los puños en señal de fuerza y luego dijo a los periodistas: "Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta".

Por su parte, la senadora Valencia, que acompañó a votar a primera hora al expresidente Álvaro Uribe en el municipio de Rionegro (noreste), voló a Bogotá, donde depositó su papeleta con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

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En la apertura de la jornada, el presidente Petro invitó a todos los colombianos a votar porque, según dijo, en estas elecciones se trata de "determinar para dónde va Colombia".

"Se define el destino de cada uno de ellos, de sus familias y de su país, y es el destino en el corto plazo, en los cuatro años que están por venir, y eso amerita no solo la reflexión sino la decisión de votar", manifestó el presidente. EFE

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