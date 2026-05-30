Hegseth afirma que "cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán es de Trump"

Singapur, 30 may (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este sábado que "cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán es del presidente" Donald Trump, y aseguró que "no hay ningún cambio en el estatus" de las relaciones con ambos lados del Estrecho de Formosa.

"Cualquier decisión sobre la futura venta de armas a Taiwán es del presidente, depende de él, y, tras haber estado en las reuniones en Pekín, puedo decir que no habido ningún cambio en el estatus", dijo Hegseth en su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Defensa anual más importante de Asia-Pacífico.

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El jefe del Pentágono se refirió con estas declaraciones al reciente viaje de Trump a China, en el que él participó, y las dudas sobre la postura de EE. UU. hacia Taiwán surgidas después de que el líder republicano dijera que la venta de armas a la isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio es una "baza negociadora" con China.

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