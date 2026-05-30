Carlo Costanzia padre arropa a su nuera, Alejandra Rubio, en la Feria del Libro y presume orgulloso de su futura nieta

Alejandra Rubio ha vivido uno de los días más especiales de su carrera con su debut en la Feria del Libro de Madrid, donde ha firmado ejemplares de su primera novela romántica, 'Si decido arriesgarme', en pleno Parque del Retiro. Embarazada de la niña que espera junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos consolida así su giro profesional hacia la escritura, arropada por su pareja y por la familia en una cita literaria que se ha convertido en todo un hito personal.

En esta ocasión, quien no ha querido faltar ha sido Carlo Costanzia padre, que se ha dejado ver en la Feria del Libro para apoyar a su hijo y a Alejandra en este momento tan importante. "Bueno, he venido a ver, por supuesto, a mi nieto y he aprovechado, por supuesto, para apoyarle, estar aquí también con ellos", ha explicado, dejando claro que su presencia es doble: como abuelo orgulloso y como respaldo a la faceta literaria de la joven. Su visita a la caseta donde firmaba Alejandra ha puesto de relieve la buena sintonía familiar en torno a este proyecto y al bebé que viene en camino.

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Sobre la niña que la escritora espera con su hijo, el ex de Mar Flores no ha escatimado en emoción. "Un milagro, un milagro. Después de tanto varón, es un milagro, ¿no? Súper feliz. Ya tendré la baba hasta ahí", ha confesado, visiblemente ilusionado con la llegada de una nieta tras una saga familiar marcada hasta ahora por los chicos. Sus palabras resumen el clima de alegría que envuelve este segundo embarazo de Alejandra, que ya ha contado en televisión que está viviendo esta etapa "bastante bien" y con tranquilidad, centrada en su familia y en la promoción de su libro.

Mientras ella firma ejemplares sin parar y se abre camino en el mundo editorial, Carlo Costanzia padre se suma al apoyo "incondicional" que también ha mostrado el propio Carlo hijo, convertido en su gran sostén en este cambio de rumbo profesional. Entre el éxito de 'Si decido arriesgarme', la expectativa por el nacimiento de la bebé y el respaldo de ambas ramas de la familia, la nieta de María Teresa Campos consolida su nueva etapa como escritora con una estampa muy significativa: la de tres generaciones unidas alrededor de los libros... y de la pequeña que está por llegar.

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