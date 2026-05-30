Francisco Cerúndolo no culmina la remontada

París, 30 may (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo se quedó a las puertas de la remontada en la tercera ronda de Roland Garros contra el estadounidense Zachary Svajda, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 que jugará por primera vez los cuartos de final de un 'grande'.

El mayor de los Cerúndolo se quedó a las puertas de su techo en un Grand Slam, los octavos de final que jugó en 2023 y 2024, ronda a la que también había llegado en el pasado Abierto de Australia.

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Argentina cuenta con otras dos oportunidades de meter a un tenista entre los 16 mejores. Francisco Comesaña, que se mide al italiano Matteo Berrettini, y Juan Manuel Cerúndolo, que lo hace contra el español Martín Landaluce.

Svajda, debutante en el torneo, se medirá contra el italiano Flavio Cobolli, décimo favorito, verdugo del estadounidense Learner Tien, 6-2, 6-2 y 6-3.