De 'Niagara' a 'The Misfits', el catálogo con el que Marylin Monroe desafió a Hollywood

Los Ángeles 30 may (EFE).- Cien años después de su llegada al mundo el 1 de junio de 1926, la huella de Marylin Monroe continúa brillando a través de un patrimonio de memorables obras con las que demostró su carisma ante las cámaras y desafió a la industria de Hollywood en su época dorada.

Detrás de la icónica cabellera platino y su idealizada belleza se escondía una actriz con una intuición artística prodigiosa, cuyo ascenso al estrellato comenzó a forjarse a principios de los años cincuenta.

Su participación en 1953 con 'Niágara', donde interpretó a Rose Loomis, una mujer fatal seductora y manipuladora que planea asesinar a su marido, consolidó su estatus de protagonista absoluta y se ganó el favor de una crítica que cayó rendida ante su magnetismo.

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Antes protagonizó en 1949 'Love Happy' ('Amor en conserva'), una comedia de los hermanos Marx en el que, a pesar de que su nombre no apareció en el cartel original, la respuesta del público hizo que se conociera como "la película que descubrió a Marylin Monroe".

En el mismo año que 'Niágara' se coronó en la cima con 'Gentlemen Prefer Blondes' ('Los caballeros las prefieren rubias'), una comedia musical en la que su papel de Lorelei Lee inmortalizó la secuencia de la canción 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' (Los diamantes son el mejor amigo de una mujer).

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Aquella escena, replicada hasta la saciedad, definió su estereotipo de rubia ingenua pero sumamente calculadora, al aparecer en un espectacular vestido de satén rosa coronado con un icónico lazo gigante a la espalda mientras resplandecía rodeada de diamantes y un grupo de bailarines de esmoquin que sucumbían a sus pies.

Su consolidación internacional llegó dos años más tarde con 'The Seven Year Itch' ('La tentación vive arriba'), del prestigioso director Billy Wilder, donde protagonizó la mítica escena del vestido blanco levantado por el aire del suburbano que se transformó en la fotografía más famosa del siglo.

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En plena eclosión de su carrera, Monroe tomó la decisión de trasladarse una temporada a Nueva York para estudiar en la prestigiosa academia Actors Studio en busca de un mayor respeto profesional que consiguió en películas como 'Bus Stop'.

Pero la cumbre de su idilio con Hollywood llegó en 1959 con la aclamada pieza 'Some Like It Hot' ('Con faldas y a lo loco') donde su entrañable papel de Sugar Kane, le valió el Globo de Oro a la mejor actriz de una joya cinematográfica que se mantiene hasta la actualidad como la cumbre absoluta de la comedia estadounidense.

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Su última aparición en la gran pantalla se produjo en el largometraje crepuscular 'The Misfits' ('Vidas rebeldes'), un desgarrador drama escrito por su entonces esposo Arthur Miller y dirigido por John Huston donde, compartiendo cartel junto a Clark Gable, Monroe entregó una de sus actuaciones más crudas y melancólicas.

Su prematura muerte en 1962, rodeada desde entonces por un halo de misterio y diversas teorías, interrumpió una notable evolución artística que buscaba personajes cada vez más complejos y maduros.

Este fascinante recorrido vital ha inspirado producciones como 'Blonde' (2022), donde la actriz hispanocubana Ana de Armas ofreció una sobrecogedora recreación de su psicología que le valió su primera nominación al Óscar.

La película se suma a títulos previos como 'My Week with Marilyn' (Mi semana con Marilyn') o el revelador documental 'The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes ('El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas', que confirman cómo el mito de la actriz sigue latente entre las nuevas generaciones de Hollywood. EFE

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