UNICEF anuncia la llegada de más de 100 toneladas de ayuda a RDC con apoyo de la UE para hacer frente al ébola

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha anunciado este jueves la llegada a República Democrática del Congo (RDC) de "más de 100 toneladas de suministros humanitarios" en el marco de la respuesta --apoyada por la Unión Europea-- frente al brote de ébola que ha estallado en el noreste del país hasta dejar una cifra a nivel estatal de más de un millar de casos sospechosos, superando las 230 muertes.

"Más de 100 toneladas de suministros humanitarios vitales y de primera necesidad han llegado hoy a República Democrática del Congo, en el marco de la respuesta de emergencia ante el brote de ébola en la región, con el apoyo de la Unión Europea", ha anunciado UNICEF en un comunicado en el que ha precisado que el cargamento incluye equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios de primera línea, medicamentos, material de higiene y suministros médicos.

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"Estos suministros de emergencia son fundamentales para proteger al personal de primera línea y apoyar a las comunidades afectadas, incluidos los niños y niñas", ha expresado John Agbor, representante del Fondo en Bunia, que es la capital administrativa de la provincia congoleña de Ituri, la más afectada por la enfermedad.

Al hilo, Agbor ha advertido que las autoridades y organizaciones involucradas en la respuesta al brote se encuentran "en una carrera contrarreloj". "La situación sigue siendo sumamente preocupante y cambiante", ha subrayado.

Ante esta coyuntura, el director regional de UNICEF para África occidental y central, Gilles Fagninou, ha hecho hincapié en uno de los considerados pilares de la respuesta a la emergencia sanitaria por el fondo, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria.

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"Brotes anteriores han demostrado que fomentar la confianza y la participación de la comunidad es crucial en la respuesta", ha manifestado indicando que ello "implica trabajar estrechamente con las comunidades locales, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, las asociaciones de mujeres, los grupos juveniles y el personal sanitario de primera línea para fortalecer la concienciación, la detección temprana y las prácticas seguras".

En concreto, el último balance difundido por el Gobierno de RDC, con datos acumulados hasta el 26 de mayo, refleja 121 casos confirmados, incluidas 17 muertes, y 1077 casos sospechosos, con 238 decesos asociados.