Mueren tres personas por una explosión en un edificio de apartamentos en Dallas a raíz de una fuga de gas

Al menos tres personas, entre ellas un niño, han muerto y otras cinco han resultado heridas a causa de una explosión registrada en un edificio de apartamentos en la ciudad estadounidense de Dallas, situada en el estado de Texas (sur), según han confirmado las autoridades, que han apuntado a una fuga de gas como posible causa del suceso.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Dallas, Jason Evans, ha señalado en una comparecencia ante la prensa que hasta el momento se ha confirmado la muerte de dos mujeres y un niño "de género desconocido", así como cinco heridos, uno de los cuales se encuentra "en estado crítico, pero estable".

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Así, ha subrayado que las labores de búsqueda y rescate "están aún en la fase de recuperación" y ha confirmado el despliegue de equipamiento pesado "para derribar parte del edificio" afectado por la explosión, que ha provocado además un incendio. "Hay trabajos a mano para garantizar que no hay más víctimas", ha dicho.

Evans ha especificado que las primeras informaciones apuntan a que el primer aviso a las autoridades apuntaba a "una fuga de gas", lo que provocó el envío de equipos de emergencia al lugar, antes de agregar que la explosión tuvo lugar cuando estos estaban aún "en camino".

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La empresa Atmos Energy, distribuidora de gas natural, ha indicado que "un equipo de construcción no relacionado con Atmos Energy dañó una tubería de gas natural" cerca del edificio, situado en el área de Oak Cliff, al tiempo que ha señalado que el servicio ha quedado suspendido, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense ABC.