Regulador bursátil de EE.UU. pide derogar normas de divulgación de efectos climáticos de empresas

Nueva York, 29 may (EFE).- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) propuso este viernes derogar unas normas cuyo efecto está suspendido y que habrían obligado a las empresas a proporcionar información relacionada con los efectos climáticos de sus compañías en sus informes anuales y declaraciones de registro.

"Las obligaciones de divulgación de la SEC deben ajustarse a la autoridad legal de la Comisión, guiarse por la materialidad como principio rector, evitar el efecto práctico de dictar el comportamiento corporativo y aplicarse únicamente cuando los beneficios esperados justifiquen los posibles costos y cargas", argumentó -en un comunicado- el presidente de la SEC, Paul Atkins.

PUBLICIDAD

El regulador aprobó en 2024 exigir a las empresas que cotizan en bolsa una divulgación específica y detallada sobre cuestiones relacionadas con impactos en el clima, como las emisiones de gases de efecto invernadero o los efectos de sus operaciones en el cambio climático.

Sin embargo, varios grupos y fiscales generales republicanos presentaron una demanda en un tribunal de apelaciones, poco después de su aprobación, por lo que la Comisión suspendió su entrada en vigor hasta que se resolviera la demanda.

En marzo de 2025, la entidad anunció que dejaría de defender legalmente dichas normas.

Ahora, la SEC propone derogar estas normativas en su totalidad, puesto que, alega, "exceden el alcance de la autoridad legal de la agencia".

Según la Comisión, existen "razones políticas independientes y de peso" para deshacerse por completo de estas normas, como el hecho de que son "innecesarias" e "incompatibles" con un "enfoque de divulgación específico para cada entidad registrada y basado en la materialidad".

PUBLICIDAD

Además, la SEC señala, que dichas normas se alejan "considerablemente" de las preocupaciones políticas de las leyes federales sobre valores, imponen costos "sustanciales a las compañías" que cotizan en bolsa y a sus accionistas y "entran en conflicto" con el objetivo de la agencia de facilitar la formación de capital y promover la condición de una empresa cotizada.

En el comunicado, la SEC indica que abrirá un periodo de comentarios públicos durante sesenta días.