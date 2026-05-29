Misión humanitaria recupera 48 cadáveres en zona de combates entre disidencias de las FARC

Bogotá, 29 may (EFE).- Una misión humanitaria recuperó 48 cadáveres de una zona del selvático departamento colombiano del Guaviare (centro-sur) donde esta semana hubo combates entre dos disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.

En la operación participaron además la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía de San José del Guaviare y los bomberos de esa ciudad, capital departamental.

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Según la Defensoría, "se logró la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 48 personas, al parecer combatientes, en el área donde se registraron los enfrentamientos", para su identificación y determinar las circunstancias de la muerte.

Los enfrentamientos ocurrieron a comienzos de esta semana entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona.

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El Ejército confirmó el jueves los combates entre las dos disidencias, con 48 muertos, según información suministrada por líderes comunales del Guaviare.

En un video publicado en redes sociales, el Ejército especificó que los combates ocurrieron entre el grupo Isaías Carvajal, de la facción de alias Calarcá, y el Armando Ríos, perteneciente al grupo de alias Iván Mordisco.

"Este grave hecho de violencia refleja la profundización de la confrontación armada que hemos venido advirtiendo desde comienzos de 2025. La disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas", señaló la Defensoría.

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En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En la misma zona de Guaviare las disidencias de las FARC tuvieron en enero de este año un enfrentamiento que dejó 26 muertos. EFE