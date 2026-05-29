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Putin afirma que es "imposible" poner plazos concretos al fin de los combates en Ucrania

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Astaná, 29 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que es "imposible" poner un plazo concreto al fin de los combates tras ser preguntado sobre una de sus recientes declaraciones en la que sugirió que el conflicto en Ucrania "se acerca a su fin".

"Dar plazos específicos mientras siguen los combates es imposible. No solo es imprudente, sino que eso prácticamente no se hace nunca", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán.

Putin dijo que su anterior declaración era una interpretación de "la situación en el campo de batalla". "Y nuestras tropas están avanzando en todas direcciones allí, todos los días", recalcó.

Reconoció que las negociaciones sobre el fin de la guerra están ahora "en pausa", pero aseguró que ciertos contactos con los mediadores estadounidenses continúan.

"Hay ciertos contactos, no lo oculto (...) pero no hay negociaciones propiamente dichas", declaró a la prensa en Astaná.

Al mismo tiempo, insistió en que Rusia está dispuesta a retomar el proceso de negociación.

"Estamos listos, nunca nos hemos negado a negociar. No las hemos detenido nosotros (las negociaciones). Estamos dispuestos a escuchar propuestas", afirmó.

La última reunión a tres bandas para poner fin a la guerra tuvo lugar en febrero pasado en Ginebra. EFE

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EFE

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