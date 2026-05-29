Mikel Arteta: "Sabemos lo difícil que es escribir una nueva historia en un club como el Arsenal"

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, ha destacado este viernes "lo difícil que es escribir una nueva historia" dentro de un club como el suyo, ya que este sábado (18.00 horas) se enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones 2025-26.

"Significaría algo nuevo para todos nosotros. Sabemos lo difícil que es escribir una nueva historia en un club como el Arsenal. Ese es el objetivo y por eso estamos tan ilusionados y con tantas ganas de conseguirlo. Es un sueño hecho realidad", comentó Arteta en rueda de prensa desde el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

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Luego definió la preparación como "excelente, muy centrada y muy positiva". "Estamos aquí porque nos lo hemos ganado gracias a nuestros partidos y nuestro rendimiento en la competición. Mañana, sobre el campo, tendremos que ganarnos el derecho a alzar el trofeo", añadió.

No obstante, el PSG ya venció la temporada pasada al Arsenal en las semifinales. "Hemos evolucionado de forma diferente, ellos también. Su situación es distinta. Y sí, hemos aprendido mucho y hay cosas que debemos mejorar. Estoy seguro de que mañana lo haremos", vaticinó.

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"Miro a mi alrededor y veo la alegría y las ganas que tienen todos por jugar este partido. Sabemos que es el partido más importante del fútbol de clubes y todos queremos formar parte de él. Entienden lo que implica y lo importante que es que cada uno marque la diferencia cuando se necesita", analizó Arteta sobre la actitud de sus pupilos.

Más adelante habló sobre el entrenador del PSG, el también español Luis Enrique Martínez. "Siempre ha sido un referente. Fue un jugador muy especial, y luego, cuando se convirtió en entrenador, si analizamos su trayectoria desde que dejó España y se fue al extranjero hasta que regresó y lo que ha logrado, en particular con el PSG, se puede ver su huella en todas partes: la identidad, la mentalidad, el comportamiento de los jugadores, su forma de jugar. Así que ha sido una inspiración y mañana nos veremos las caras en esa misma banda", indicó al respecto.

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"Es la segunda vez en nuestra historia que estamos aquí y tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de este club. Para ello, tenemos que jugar con mucha claridad, valentía y un deseo inquebrantable de ganar. Tenemos esas tres cualidades. Estoy seguro de que estaremos cerca de la victoria", apostilló el técnico 'gunner'.

Además, señaló que "la ambición es mayor" que los nervios. "Tenemos una meta y queremos el segundo", aludió al título de la Premier League ya conquistado. "De eso es de lo que hemos hablado. Tiene que haber una plataforma para alcanzar metas más ambiciosas y aspirar a más. El equipo es capaz porque lo ha demostrado en las últimas temporadas", subrayó.

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"Lo que hemos logrado esta temporada en esta competición es impresionante y quiero que los jugadores tengan la confianza de que vamos a conseguirlo", dijo antes de ser preguntado sobre Arsène Wenger, técnico de los 'gunners' en su anterior final de Champions League.

"He hablado con muchos exjugadores que también han estado en esta situación y todos nos apoyan. Es una oportunidad para que el club escriba algo nuevo, algo que nunca hemos hecho, así que eso es lo que queremos hacer", reiteró Arteta en su conferencia de prensa.

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"Creo que todo el proceso y el camino recorrido hasta aquí es extraordinario para el equipo. Como ya he dicho, nos lo ganamos por la forma en que hemos afrontado la competición en cada partido y por la contribución y el rendimiento de nuestros jugadores. Mañana es el último partido para ganar y llevarnos el título a casa", remarcó.

Igualmente recalcó que sus pupilos "quieren más" éxitos este curso. "Creo que vivir esos momentos te genera un deseo diferente porque lo vives intensamente, sabes exactamente cómo se siente y quieres reproducir esa sensación tantas veces como sea posible", reflexionó.

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"Ellos defienden el título, así que eran los últimos que tenían derecho a dejarlo. Son los campeones y estamos aquí para arrebatárselo", se refirió de nuevo al PSG, vigente campeón de Champions League.

Aparte, fue preguntado por lo que hará él este sábado. "Espero que, como en cualquier otro partido, tenga una rutina muy clara. Creo que el trabajo tiene que estar ya hecho de lo que se va a hablar mañana, de cómo está preparado el partido y nada, cenar con todos, ir a mi habitación, estar un rato tranquilo y dormirme", contestó Arteta.

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"Cada partido suele tener un momento y un fin. Y mañana tiene uno muy especial que viene con nuestra historia y la oportunidad que tenemos delante. Así que a veces las cosas salen mejor de manera natural y cuando el partido está un poquito más cerca", argumentó.

"En cuanto a las alineaciones, lo que he dicho antes, mucho menos que aquel partido porque había mucha incertidumbre con cuatro o cinco jugadores por si podrían estar y por cuánto tiempo", recordó la 'semi' ante el Atlético de Madrid. "Y en cuanto a lo que pasará y el ajedrez... es que la Champions es muy así, es muy táctica. Pero hay una cosa que está en el nivel individual de los futbolistas y al final son los que ganan los partidos", avisó el técnico del equipo londinense.

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"Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara. Por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos", concluyó Arteta desde la capital húngara.