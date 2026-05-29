Los avances en neuromodulación abren nuevas opciones de recuperación funcional tras lesión medular

Los avances actuales en neuromodulación abren nuevas posibilidades de recuperación funcional en pacientes de lesión medular, que van más allá de la recuperación de la marcha e incluyen reducción del dolor neuropático, mejora del control motor, estabilización hemodinámica y recuperación de funciones autonómicas como la función vesical e intestinal, según se ha expuesto en una jornada de la Universidad Europea de Madrid y el Centro Europeo de Neurociencias (CEN).

El encuentro 'Avances científicos y clínicos en el tratamiento de la lesión medular' ha reunido a especialistas internacionales para analizar los últimos avances en implantes medulares, neurocirugía funcional, neuromodulación y rehabilitación intensiva aplicada a personas con lesión medular y acercar la investigación científica a la práctica clínica.

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En las diferentes ponencias, los expertos han coincidido en que la neuromodulación está transformando el abordaje terapéutico de estas lesiones, sobre todo cuando se combina con tratamientos individualizados y tecnología avanzada orientada a potenciar la recuperación funcional.

El neurocirujano de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) Guilherme Lepski, referente internacional en neurocirugía funcional y neuromodulación, ha presentado los resultados de diferentes investigaciones y ensayos clínicos centrados en el uso de implantes medulares para facilitar la recuperación motora.

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Según ha destacado, la estimulación epidural puede favorecer la activación de circuitos neurológicos remanentes y abrir nuevas vías de tratamientos para pacientes con lesiones crónicas.

AVANZAR HACIA LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA Y REHABILITACIÓN INTENSIVA

El director de Terapias y cofundador de CEN, José López, ha defendido la necesidad de evolucionar hacia un nuevo modelo terapéutico que integre tecnología y rehabilitación intensiva.

"La neuromodulación no puede entenderse sin una terapia intensiva, especializada y mantenida en el tiempo. El implante por sí solo no genera el cambio funcional; el verdadero avance llega cuando se combina con entrenamiento activo y personalizado", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que el abordaje del paciente de lesión medular debe mantenerse a largo plazo. "La lesión medular no puede abordarse únicamente desde una fase aguda. Necesitamos modelos terapéuticos que acompañen al paciente a largo plazo y que permitan seguir trabajando sobre la funcionalidad y la calidad de vida", ha precisado.

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En la misma línea, el neurólogo de CEN Alan Juárez ha resaltado la necesidad de actualizar los modelos actuales de atención a la lesión medular para apostar por tratamientos más integrados y continuos que incorporen los avances en neuromodulación, tecnología robótica y rehabilitación avanzada.

Las jornadas también han abordado el papel de la biomecánica y el análisis avanzado del movimiento en la evaluación funcional de los pacientes. La doctora en Ciencias de la Salud e investigadora especializada en análisis del movimiento Isabel Sinovas Alonso ha presentado diferentes herramientas tecnológicas capaces de cuantificar de forma objetiva la evolución de la marcha y facilitar la toma de decisiones terapéuticas.

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Para finalizar, una mesa redonda con todos los ponentes ha puesto el foco en el futuro del tratamiento de la lesión medular y en la necesidad de fortalecer la colaboración entre investigación, práctica clínica e innovación tecnológica. Durante el debate, los especialistas han coincidido en la necesidad de fortalecer la colaboración entre investigación, práctica clínica e innovación tecnológica para acelerar la llegada de nuevas soluciones terapéuticas a los pacientes y avanzar hacia modelos de tratamiento cada vez más personalizados y continuos.